Антибиотики не эффективны для лечения легкой, клинически инфицированной экземы у детей

По оценкам, 40% обострений экземы лечится топическими антибиотиками, однако результаты исследования, проведенного в Кардиффском университете, свидетельствуют о том, что никакой существенной выгоды от применения оральных или топических антибиотиков для лечения легкой, клинически инфицированной экземы у детей нет.

Экзема является распространенным заболеванием, особенно у маленьких детей, и встречается у 1 из 5 детей в Великобритании. Иногда экзема обостряется, и наличие определенных бактерий на коже может способствовать возникновению ряда этих обострений. Довольно часто обострения экземы лечатся антибиотиками, хотя исследований, показывающих, полезны в данном случае антибиотики или нет, очень мало.

Исследование CREAM было разработано для того, чтобы выяснить, помогают ли оральные или топические (крема и мази, наносимые на кожу) антибиотики улучшить выраженность экземы у детей с инфицированной экземой. Также все дети получали стандартную терапию экземы с помощью стероидных кремов и эмолентов.

Результаты, полученные от 113 детей с нетяжелой инфицированной экземой, опубликованные в журнале Annals of Family Medicine, не показали существенной разницы между группами в разрешении симптомов экземы через две, четыре недели или три месяца.

Исследователи обнаружили быстрое разрешение экземы в ответ на применение кортикостероидов легкой и умеренной степени активности и эмолентов и исключили клинически значимую выгоду от добавления в терапию оральных или топических антибиотиков.

Доктор Nick Francis, возглавлявший исследование, сказал: «Топические антибиотики, нередко в комбинации с топическими кортикостероидами, часто используются для лечения обострений экземы. Наше исследование показывает, что даже при наличии признаков инфицирования дети с легкой экземой вряд ли получат пользу от применения антибиотиков; кроме того, их использование может способствовать развитию антибиотикорезистентности, аллергии или кожной сенсибилизации».

«Применение или усиление степени активности топических кортикостероидов и эмолентов должны быть главными направлениями в лечении легких, клинически инфицированных обострений экземы».

