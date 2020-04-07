Вебинар 16 апреля 2020

Рады пригласить Вас к участию в вебинаре Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России «Аллергические заболевания детей раннего возраста» , который состоится 16 апреля в 12:00 по московскому времени.

В рамках данного вебинара ведущие эксперты в области детской аллергологии расскажут в простой и доступной форме об особенностях проявлений аллергической сенсибилизации у детей раннего возраста, и в первую очередь об атопическом дерматите, его своевременной диагностике, особенностях терапии, алгоритме выбора формул-заменителей грудного молока при гипо- и агалактии у матерей таких пациентов. Будут представлены также и особенности острых жизни угрожающих анафилактических реакций у детей раннего возраста, методы их своевременной профилактики и оказания неотложной помощи.

Научная программа вебинара аккредитована в Координационном Совете НМО (3 балла) по специальностям:

— педиатрия

— аллергология-иммунология

— дерматовенерология

— диетология

Увидеть программу онлайн конференции, получить подробную инструкцию по подключению и пройти регистрацию Вы сможете пройдя по ссылке: https://order.micepartner.ru/adair1604/

Все вопросы Вы сможете задать позвонив по тел.: 8-800-222-76-30

Будем рады видеть Вас среди участников нашего онлайн-мероприятия!