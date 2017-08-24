- - Аллергология, Исследования | Комментарии к записи Влияние применения антибактериальных препаратов в раннем детстве на развитие астмы и аллергических заболеваний к 5-летнему возрасту отключены

За последние несколько десятилетий распространенность аллергических заболеваний стремительно возросла во всем мире. Одновременно наблюдается избыточное применение антибактериальных препаратов, в частности в Японии.

Соответствующие данные были получены из исследования Tokyo Children’s Health, Illness and Development Study. Для оценки влияния антибактериальных препаратов на развитие астмы, аллергического ринита и атопического дерматита использовались модели логистической регрессии.

Применение антибактериальных препаратов у детей первых 2 лет жизни было ассоциировано с развитием астмы (скорректированное отношение шансов (сОШ) 1,72, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,10-2,70), атопического дерматита (сОШ 1,40, 95% ДИ 1,01-1,94) и аллергического ринита (сОШ 1,65, 95% ДИ 1,05-2,58) к 5-летнему возрасту. Анализ ассоциаций по типу антибактериальных препаратов показал, что цефемы были ассоциированы с астмой (сОШ 1,97, 95% ДИ 1,23-3,16) и ринитом (сОШ 1,82, 95% ДИ 1,12-2,93), а макролиды — с атопическим дерматитом (сОШ 1,58, 95% ДИ 1,07-2,33).

Полученные результаты демонстрируют, что применение антибактериальных препаратов в течение первых 2 лет жизни является фактором риска для астмы, атопического дерматита и аллергического ринита к 5-летнему возрасту.

Источник

Yamamoto-Hanada K., Yang L., Narita M., Saito H., Ohya Y. Influence of antibiotic use in early childhood on asthma and allergic diseases at age 5 // Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 Jul;119(1):54-58. doi: 10.1016/j.anai.2017.05.013.