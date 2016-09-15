- - Аллергология, Мероприятия | Комментарии к записи В рамках V Конференции имеется возможность повышения квалификации и получения удостоверения государственного образца отключены

В рамках Конференции имеется возможность участия в Школе с получением удостоверения государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации «Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний», 2016 г. (72 часа).

Оплата участия в школе для получения удостоверения — 3500 рублей. Оплата для жителей стран СНГ – 5600 рублей. Вы должны привезти или выслать заверенную на работе копию диплома и свидетельство о браке (разводе), если Ваша фамилия была изменена. На указанный Вами E-mail мы пришлем вопросы задания (тесты), на которые надо ответить.

Вы можете оплатить по квитанции или по приезде на конференцию. Если Вам нужен договор на физическое лицо или на учреждение, известите об этом заранее, нужны реквизиты.

Также в этом году предоставляется новая возможность — участие в Мастер-классе с получением удостоверения о прохождении краткосрочного повышения квалификации «Иммунитет ребенка и проблемы часто болеющих детей», 2016 г. (6 часов).

Оплата участия в Мастер-классе для получения удостоверения — 300 рублей. Оплата для жителей стран СНГ – 480 рублей. Вы должны привезти или выслать заверенную на работе копию диплома и свидетельство о браке (разводе), если Ваша фамилия была изменена.

Вы можете оплатить по квитанции или по приезде на конференцию. Если Вам нужен договор на физическое лицо или на учреждение, известите об этом заранее, нужны реквизиты.

Участие в Школе и Мастер-классе в рамках Конференции предусмотрено для врачей всех специальностей.

После окончания Школы специалисты, имеющие сертификат аллерголога-иммунолога, смогут продолжить обучение на сертификационном цикле «Аллергология и иммунология» с продлением сертификата (необходимо известить заранее).

Заявка на прохождение Школы 72 ч.

Заявка на прохождение Мастер-класса 6 ч.

Внимание!

Оплата оргвзноса за участие в конференции и оплата за участие в Мастер-классе осуществляется на разные реквизиты!

Квитанция на оплату Школы или Мастер-класса

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