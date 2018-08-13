- - Мероприятия | Комментарии к записи Ежегодный Форум по биотехнологиям БИОТЕХМЕД-2018 состоится в Геленджике 10-11 сентября 2018 года отключены

Ежегодный Форум по биотехнологиям традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли РФ, Администрации Краснодарского края, Госкорпорации «Ростех» и объединит на одной площадке порядка 1500 участников. Основными темами БИОТЕХМЕД 2018 станут: цифровое здравоохранение, борьба с онкологическими заболеваниями, экспорт медицинских услуг.

Форум БИОТЕХМЕД – это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума – формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой медицине, а также в целом к новому технологическому укладу.

Среди тем дискуссионных панелей заявлены:

Цифровое здравоохранение;

Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами населения России;

Развитие экспортного сотрудничества в области биотехнологии и биомедицины;

Маркировка лекарственных средств;

Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления;

Биомедицина будущего, технологические и правовые барьеры;

Цифровая диагностика;

Стратегия развития косметической промышленности;

Подготовка кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли;

Клеточные продукты и технологии;

Маркетинг и коммуникации в биомедицинской отрасли;

Развитие производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса;

Тенденции развития медицинского туризма.

Одна из главных задач Форума – развитие экспортного потенциала российских предприятий фармацевтической, биотехнологической, медицинской и косметической промышленности. В своём послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить объем несырьевого экспорта. На площадке состоится ряд мероприятий и встреч, направленных на достижение договоренностей по вопросам экспорта российской продукции.

В рамках БИОТЕХМЕД 2018 состоится финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018». Это конкурс, в рамках которого разработки в области медицинских изделий, инновационной фармацевтики и цифровой медицины будут оцениваться ведущими экспертами с позиции научной новизны, технологической инновационности и перспектив коммерциализации. 20 проектов, прошедших отбор, представят свои разработки во время форума. Финалисты получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти потенциальных инвесторов для своего проекта.

«Стартап-ралли 2018» – конкурс, организованный Проектным офисом «Продвижение» Минпромторга России и Центром корпоративных коммуникаций S-GROUP при поддержке Кластера биомедицинских технологий «Сколково». Оператором конкурса стала компания Future Biotech, а Life Science Партнером фармацевтическая компания Merck – научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. Спонсор конкурса российская фармацевтическая компания «Р-Фарм».

Участниками БИОТЕХМЕД традиционно станут представители: федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.

Для членов Ассоциации действуют специальные условия участия!

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