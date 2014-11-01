Контакты

117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6

 

Тел/факс: (495) 225-71-04, 225-71-07

 

Интернете: www.adair.ru

 

E-mail: adair@adair.ru

 


Просмотреть увеличенную карту

4 Комментарии на: Контакты

  1. Степанова Ольга:
    01.11.2014 в 18:52

    Добрый день! В приглашении на Съезд АДАИР указано,что в рамках работы Съезда можно пройти цикл ТУ 72 часа и получить сертификат. Подскажите, пожалуйста как подать заявку на прохождение цикла?
    С уважением Степанова Ольга, г. Владивосток

  2. alerg:
    04.11.2014 в 15:36

    Добрый день! Пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом: adair@adair.ru, телефоны: +7(910)4662710, +7(965)1676504

  3. Ксения:
    14.01.2016 в 19:26

    Пришлите пжл программу мероприятий на Казань на 2016г

  4. Гритчина Светлана:
    01.05.2016 в 17:05

    Какое мероприятие будет проходить в сентябре 2016 года, как на него попасть, какая программа?
    Все пересмотрела на сайте, ничего не могла найти
    Почему заочных членов АДАИР не информируют о мероприятиях?

Добавить комментарий

Источник: babyrent.lviv.ua/
Яндекс.Метрика