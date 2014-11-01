117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6
Тел/факс: (495) 225-71-04, 225-71-07
Интернете: www.adair.ru
E-mail: adair@adair.ru
117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6
Тел/факс: (495) 225-71-04, 225-71-07
Интернете: www.adair.ru
E-mail: adair@adair.ru
Добрый день! В приглашении на Съезд АДАИР указано,что в рамках работы Съезда можно пройти цикл ТУ 72 часа и получить сертификат. Подскажите, пожалуйста как подать заявку на прохождение цикла?
С уважением Степанова Ольга, г. Владивосток
Добрый день! Пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом: adair@adair.ru, телефоны: +7(910)4662710, +7(965)1676504
Пришлите пжл программу мероприятий на Казань на 2016г
Какое мероприятие будет проходить в сентябре 2016 года, как на него попасть, какая программа?
Все пересмотрела на сайте, ничего не могла найти
Почему заочных членов АДАИР не информируют о мероприятиях?