- - Мероприятия | Комментарии к записи Конференция «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь» в Нижнем Новгороде — 4 октября 2017 года отключены

Приглашаем вас принять участие в работе региональной научно-практической конференции «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь».

НИЖНИЙ НОВГОРОД – 04 ОКТЯБРЯ – КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ОКА» — ЗАЛ «ЛЮКС»

Программа мероприятия рассматривается аккредитационной комиссии по системе НМО (для получения кредитных баллов и ИКП).

К участию в конференции приглашаются аллергологи, педиатры, эндокринологи, терапевты, и врачи общей практики Нижегородской области.

Участие специалистов бесплатное.

Информационное письмо — скачать (.doc)

Основные вопросы научной программы:

Бронхиальная астма: как поставить диагноз, как лечить, как контролировать?

Взгляд врача оториноларинголога на проблему аллергического ринита

Внебольничная пневмония у детей — в преддверии сезона

Вакцинация детей с заболеваниями органов дыхания и иммунокомпрометированных пациентов

Клинический случай.

заявки на участие с докладами принимаются до 30 июня 2017 г.

Для подачи заявки заполните Приложение №1 и вышлите ее на электронный адрес remedium-nn@medalmanac.ru или заполните заявку в электронном варианте на сайте www.remedium-nn.ru

для участия в качестве слушателя заявки принимаются до 01 сентября 2017 г.

Для подачи заявки заполните электронную форму на сайте www.remedium-nn.ru