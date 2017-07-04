Конференция «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь» в Нижнем Новгороде — 4 октября 2017 года

Приглашаем вас принять участие в работе региональной научно-практической конференции «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь».
НИЖНИЙ НОВГОРОД – 04 ОКТЯБРЯ – КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ОКА» — ЗАЛ «ЛЮКС»
Программа мероприятия рассматривается аккредитационной комиссии по системе НМО (для получения кредитных баллов и ИКП).
К участию в конференции приглашаются аллергологи, педиатры, эндокринологи, терапевты, и врачи общей практики Нижегородской области.
Участие специалистов бесплатное.
Информационное письмо — скачать (.doc)
Основные вопросы научной программы:
- Бронхиальная астма: как поставить диагноз, как лечить, как контролировать?
- Взгляд врача оториноларинголога на проблему аллергического ринита
- Внебольничная пневмония у детей — в преддверии сезона
- Вакцинация детей с заболеваниями органов дыхания и иммунокомпрометированных пациентов
- Клинический случай.
- заявки на участие с докладами принимаются до 30 июня 2017 г.
Для подачи заявки заполните Приложение №1 и вышлите ее на электронный адрес remedium-nn@medalmanac.ru или заполните заявку в электронном варианте на сайте www.remedium-nn.ru
- для участия в качестве слушателя заявки принимаются до 01 сентября 2017 г.
Для подачи заявки заполните электронную форму на сайте www.remedium-nn.ru
Метки: Конференция > Нижний Новгород > Обучение