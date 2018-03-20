Конференция в Екатеринбурге 20-21 апреля 2018 г.

Согласительные документы АДАИР:
«Современная стратегия терапии атопического дерматита: программа действий педиатра»
Медицинский центр новой формации, созданный врачами-энтузиастами, являющимися выходцами из известных медицинских школ.
Консультации, аллергодиагностика, иммунотерапия и многое другое
www.alerg.ru
+7(495)225-71-04, +7(495)225-71-07, +7(495)518-31-09
Медицинский центр новой формации, созданный врачами-энтузиастами, являющимися выходцами из известных медицинских школ.
Консультации, аллергодиагностика, иммунотерапия и многое другое
www.alerg.ru
+7(495)225-71-04, +7(495)225-71-07, +7(495)518-31-09
117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6
Тел.: +7(495)225-71-04, +7(495)225-71-07
Сайт www.adair.ru
E-mail: adair@adair.ru