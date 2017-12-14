Лекарственная аллергия (сокращённо ЛА) – это повышенная чувствительность организма к лекарственному средству, в развитии которой могут участвовать как иммунные, так и неиммунные механизмы.
Для предупреждения возможного развития реакций при применении лекарственных средств (далее сокращённо — ЛС) врачу необходимо соблюдать ряд правил, объединяющих понятие “профилактика нежелательных реакций при применении фармакологических средств”. К мерам профилактики подобных реакций можно отнести:
— тщательный сбор фармакологического анамнеза, то есть указания на ранее отмечавшиеся необычные и нежелательные реакции при применении тех или иных лекарственных средств;
— врач должен избегать полипрагмазию – то есть неоправданное заболеванием и его конкретными симптомами назначение большого числа лекарственных средств “на всякий случай”;
— соблюдать точность дозы ЛС соответственно показаниям инструкции по возрасту и/или массе тела пациента;
— cпособ введения ЛС (перорально, внутривенно, внутримышечно) должен строго соответствовать инструкции;
— назначение ЛС может производиться исключительно по показаниям инструкции;
— необходимо следить, чтобы ЛС, определяемые как гистаминолибераторы (например, ванкомицин, йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, некоторые миорелаксанты, химиопрепараты, способные вызывать повышенный выброс гистамина из тучных клеток), вводились очень медленно и под наблюдением специалиста.
— пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом перед оперативными вмешательствами (экстренными и плановыми), рентгеноконтрастными исследованиями, перед введением препаратов-гистаминолибераторов рекомендуется проведение премедикации: за 30 минут — 1 час до вмешательства вводят дексаметазон 4-8 мг или преднизолон 30-60 мг внутримышечно или внутривенно капельно на 0,9%-растворе натрия хлорида; клемастина гидрофумарат 0,1%-2 мл или хлоропирамина гидрохлорид 0,2%-1-2 мл внутримышечно или внутривенно на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы.
— обязательно наличие противошокового набора и инструкции по оказанию первой помощи при развитии анафилаксии не только в процедурных кабинетах, но и в кабинетах, где проводятся диагностические исследования и лечебные процедуры с применением препаратов, обладающих гистаминолиберирующим действием (например, рентгено- контрастные исследования), стоматологических кабинетах.
Для предупреждения повторной аллергической реакции на ЛС:
— не назначают ЛС и комбинированные препараты, его содержащие, которые ранее вызывали истинную аллергическую реакцию;
— не назначают ЛС, имеющие сходные антигенные детерминанты с препаратом, на который ранее была аллергическая реакция.
— учитывают перекрёстные аллергические реакции;
— не назначают ЛС, имеющие одно действующее вещество с ЛС, вызывающее аллергические реакции, но выпускаемые под разными торговыми названиями;
— на титульном листе амбулаторной и/или стационарной карты больного необходимо указывать ЛС, вызывающее аллергическую реакцию, дату реакции и симптомы самой реакции;
— проводят просветительскую работу среди пациентов об опасности самолечения;
— выдают пациенту с ЛА паспорт больного аллергическим заболеванием с указанием причинно-значимого ЛС, комбинированных препаратов, их содержащих, и перекрестно-реагирующих ЛС;
— проведение десенситизации (в нашей стране этот метод не распространен):
Десенситизация применяется при невозможности замены лекарственного средства, вызывающего аллергическую реакцию. При этом реакция должна быть подтверждена, относиться к немедленному типу или замедленному типу. Десенситизация также применяется при непереносимости аспирина и других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) у пациентов с бронхиальной астмой и/или с полипозным риносинуситом, не поддающимся традиционным методам лечения, а также при необходимости применения препарата по абсолютным показаниям.
Внимание! Пациенты с лекарственной аллергии в анамнезе не могут участвовать в скрининговых исследованиях лекарственных средств!
Клинические проявления ЛА могут быть системными или с преимущественным поражением отдельных органов.
К органным поражениям относятся (наиболее часто поражается кожа):
макулопапулёзные высыпания, крапивница, ангиоотёк, контактный аллергический дерматит, Феномен Артюса-Сахарова (местная реакция — уплотнение в области введения ЛС), фиксированная эритема, ринит, бронхоспазм, эозинофильные легочные инфильтраты. Редкие органные реакции: острый гепатит, гломерулонефрит, гастроэнтероколит, периферические невриты, миокардит, тромбоцитопения, агранулоцитоз.
К системным проявлениям относят:
острые распространенные кожные воспалительные процессы, с вовлечением слизистых оболочек, вплоть до токсического некроза;
анафилаксия (очень быстрая жизнеугрожающая реакция, возникающая от нескольких секунд «на конце иглы» до 2-х часов от момента введения лекарственного препарата, чаще парентеральным путем, то есть внутривенно, внутримышечно или подкожно);
системные лекарственные васкулиты (воспаление мелких сосудов — геморрагическая сыпь, локализующаяся в области конечностей, крестца, сопровождается миалгией, повышением температуры тела);
лекарственная лихорадка (повышение температуры тела выше 38 °C);
сывороточная болезнь (реакция на введение гетерологических сывороток, (развивается от 1 до 3-х недель от момента введения препарата), например, противостолбнячная лошадиная сыворотка, вводимая при травмах мягких тканей).
ДИАГНОСТИКА ЛА
Правильно собранный фармакологический анамнез (тщательный опрос пациента и изучение медицинской документации).
Аллергологический анамнез: оценка аллергологического статуса самого пациента (наличие атопических заболеваний — поллиноз, атопический дерматит, бронхиальная астма, спектр сенсибилизации — аллергия к пищевым, бытовым, эпидермальным, грибковым, пыльцевым аллергенам и др.) и семейного аллергологического анамнеза.
Наличие сопутствующей патологии может утяжелять течение реакции! Спровоцировать развитие неаллергической гиперчувствительности!
Тесты, которые проводит врач аллерголог-иммунолог в условиях аллергологического кабинета:
— Кожное тестирование.
Чувствительность и диагностическая значимость кожного тестирования зависят от причинно-значимого ЛС и клинических проявлений перенесенной реакции.
Оптимально проводить кожное тестирование через 4-6 недель после перенесенной реакции. Виды кожного тестирования выбирают в зависимости от предполагаемого патогенеза перенесенной реакции.
Для диагностики аллергических реакций немедленного (первого) типа тестирование проводится в определенном порядке.
Сначала постановка прик-теста (современное щадящее накожное исследование), при отрицательном результате следующим этапом является внутрикожный тест (предпочтительнее в условиях стационара). Период оценки результата — от 20 до 60 минут.
Для диагностики аллергической реакции, протекающей по замедленному типу (четвертый тип — реакция развивается от 72 часов до 21 дня от момента терапии ЛС), тестирование проводится в следующем порядке: сначала аппликационный тест, при отрицательном результате которого постановка внутрикожного теста (предпочтительнее в условиях стационара). Период оценки результата — до 72 часов.
Лабораторные методы исследования. В настоящее время для диагностики ЛА используются современные лабораторные методы:
— определение антиген-специфических сывороточных IgE-антител (при аллергических реакциях немедленного типа) для β-лактамов, мышечных релаксантов, инсулина, химопапаина и др. Отсутствие циркулирующих IgE к ЛС не исключает наличие ЛА.
— реакция бласттрансформации лимфоцитов (при аллергических реакциях замедленного типа);
— тесты активации базофилов (при аллергических реакциях немедленного типа и неаллергической гиперчувствительности);
— определение уровня сывороточной триптазы и гистамина для диагностики анафилаксии;
— тест Кумбса, гемолитический тест, определение компонентов комплемента и циркулирующих иммунных комплексов.
— определение генетических маркеров.
Следует учитывать, что отрицательный результат выше перечисленных тестов не исключает возможности развития ЛА. При этом возможны ложноположительные результаты.
Материал подготовлен врачом аллергологом – иммунологом НККЦ аллергологии и иммунологии
Еленой Анатольевной Сычёвой
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