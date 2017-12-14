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Лекарственная аллергия (сокращённо ЛА) – это повышенная чувствительность организма к лекарственному средству, в развитии которой могут участвовать как иммунные, так и неиммунные механизмы.

Для предупреждения возможного развития реакций при применении лекарственных средств (далее сокращённо — ЛС) врачу необходимо соблюдать ряд правил, объединяющих понятие “профилактика нежелательных реакций при применении фармакологических средств”. К мерам профилактики подобных реакций можно отнести:

— тщательный сбор фармакологического анамнеза, то есть указания на ранее отмечавшиеся необычные и нежелательные реакции при применении тех или иных лекарственных средств;

— врач должен избегать полипрагмазию – то есть неоправданное заболеванием и его конкретными симптомами назначение большого числа лекарственных средств “на всякий случай”;

— соблюдать точность дозы ЛС соответственно показаниям инструкции по возрасту и/или массе тела пациента;

— cпособ введения ЛС (перорально, внутривенно, внутримышечно) должен строго соответствовать инструкции;

— назначение ЛС может производиться исключительно по показаниям инструкции;

— необходимо следить, чтобы ЛС, определяемые как гистаминолибераторы (например, ванкомицин, йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, некоторые миорелаксанты, химиопрепараты, способные вызывать повышенный выброс гистамина из тучных клеток), вводились очень медленно и под наблюдением специалиста.

— пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом перед оперативными вмешательствами (экстренными и плановыми), рентгеноконтрастными исследованиями, перед введением препаратов-гистаминолибераторов рекомендуется проведение премедикации: за 30 минут — 1 час до вмешательства вводят дексаметазон 4-8 мг или преднизолон 30-60 мг внутримышечно или внутривенно капельно на 0,9%-растворе натрия хлорида; клемастина гидрофумарат 0,1%-2 мл или хлоропирамина гидрохлорид 0,2%-1-2 мл внутримышечно или внутривенно на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы.

— обязательно наличие противошокового набора и инструкции по оказанию первой помощи при развитии анафилаксии не только в процедурных кабинетах, но и в кабинетах, где проводятся диагностические исследования и лечебные процедуры с применением препаратов, обладающих гистаминолиберирующим действием (например, рентгено- контрастные исследования), стоматологических кабинетах.

Для предупреждения повторной аллергической реакции на ЛС:

— не назначают ЛС и комбинированные препараты, его содержащие, которые ранее вызывали истинную аллергическую реакцию;

— не назначают ЛС, имеющие сходные антигенные детерминанты с препаратом, на который ранее была аллергическая реакция.

— учитывают перекрёстные аллергические реакции;

— не назначают ЛС, имеющие одно действующее вещество с ЛС, вызывающее аллергические реакции, но выпускаемые под разными торговыми названиями;

— на титульном листе амбулаторной и/или стационарной карты больного необходимо указывать ЛС, вызывающее аллергическую реакцию, дату реакции и симптомы самой реакции;

— проводят просветительскую работу среди пациентов об опасности самолечения;

— выдают пациенту с ЛА паспорт больного аллергическим заболеванием с указанием причинно-значимого ЛС, комбинированных препаратов, их содержащих, и перекрестно-реагирующих ЛС;

— проведение десенситизации (в нашей стране этот метод не распространен):

Десенситизация применяется при невозможности замены лекарственного средства, вызывающего аллергическую реакцию. При этом реакция должна быть подтверждена, относиться к немедленному типу или замедленному типу. Десенситизация также применяется при непереносимости аспирина и других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) у пациентов с бронхиальной астмой и/или с полипозным риносинуситом, не поддающимся традиционным методам лечения, а также при необходимости применения препарата по абсолютным показаниям.

Внимание! Пациенты с лекарственной аллергии в анамнезе не могут участвовать в скрининговых исследованиях лекарственных средств!

Клинические проявления ЛА могут быть системными или с преимущественным поражением отдельных органов.

К органным поражениям относятся (наиболее часто поражается кожа):

макулопапулёзные высыпания, крапивница, ангиоотёк, контактный аллергический дерматит, Феномен Артюса-Сахарова (местная реакция — уплотнение в области введения ЛС), фиксированная эритема, ринит, бронхоспазм, эозинофильные легочные инфильтраты. Редкие органные реакции: острый гепатит, гломерулонефрит, гастроэнтероколит, периферические невриты, миокардит, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

К системным проявлениям относят:

острые распространенные кожные воспалительные процессы, с вовлечением слизистых оболочек, вплоть до токсического некроза;

анафилаксия (очень быстрая жизнеугрожающая реакция, возникающая от нескольких секунд «на конце иглы» до 2-х часов от момента введения лекарственного препарата, чаще парентеральным путем, то есть внутривенно, внутримышечно или подкожно);

системные лекарственные васкулиты (воспаление мелких сосудов — геморрагическая сыпь, локализующаяся в области конечностей, крестца, сопровождается миалгией, повышением температуры тела);

лекарственная лихорадка (повышение температуры тела выше 38 °C);

сывороточная болезнь (реакция на введение гетерологических сывороток, (развивается от 1 до 3-х недель от момента введения препарата), например, противостолбнячная лошадиная сыворотка, вводимая при травмах мягких тканей).

ДИАГНОСТИКА ЛА

Правильно собранный фармакологический анамнез (тщательный опрос пациента и изучение медицинской документации).

Аллергологический анамнез: оценка аллергологического статуса самого пациента (наличие атопических заболеваний — поллиноз, атопический дерматит, бронхиальная астма, спектр сенсибилизации — аллергия к пищевым, бытовым, эпидермальным, грибковым, пыльцевым аллергенам и др.) и семейного аллергологического анамнеза.

Наличие сопутствующей патологии может утяжелять течение реакции! Спровоцировать развитие неаллергической гиперчувствительности!

Тесты, которые проводит врач аллерголог-иммунолог в условиях аллергологического кабинета:

— Кожное тестирование.

Чувствительность и диагностическая значимость кожного тестирования зависят от причинно-значимого ЛС и клинических проявлений перенесенной реакции.

Оптимально проводить кожное тестирование через 4-6 недель после перенесенной реакции. Виды кожного тестирования выбирают в зависимости от предполагаемого патогенеза перенесенной реакции.

Для диагностики аллергических реакций немедленного (первого) типа тестирование проводится в определенном порядке.

Сначала постановка прик-теста (современное щадящее накожное исследование), при отрицательном результате следующим этапом является внутрикожный тест (предпочтительнее в условиях стационара). Период оценки результата — от 20 до 60 минут.

Для диагностики аллергической реакции, протекающей по замедленному типу (четвертый тип — реакция развивается от 72 часов до 21 дня от момента терапии ЛС), тестирование проводится в следующем порядке: сначала аппликационный тест, при отрицательном результате которого постановка внутрикожного теста (предпочтительнее в условиях стационара). Период оценки результата — до 72 часов.

Лабораторные методы исследования. В настоящее время для диагностики ЛА используются современные лабораторные методы:

— определение антиген-специфических сывороточных IgE-антител (при аллергических реакциях немедленного типа) для β-лактамов, мышечных релаксантов, инсулина, химопапаина и др. Отсутствие циркулирующих IgE к ЛС не исключает наличие ЛА.

— реакция бласттрансформации лимфоцитов (при аллергических реакциях замедленного типа);

— тесты активации базофилов (при аллергических реакциях немедленного типа и неаллергической гиперчувствительности);

— определение уровня сывороточной триптазы и гистамина для диагностики анафилаксии;

— тест Кумбса, гемолитический тест, определение компонентов комплемента и циркулирующих иммунных комплексов.

— определение генетических маркеров.

Следует учитывать, что отрицательный результат выше перечисленных тестов не исключает возможности развития ЛА. При этом возможны ложноположительные результаты.

Материал подготовлен врачом аллергологом – иммунологом НККЦ аллергологии и иммунологии

Еленой Анатольевной Сычёвой