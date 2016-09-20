- - Аллергология, Исследования | Комментарии к записи Лекарство, подавляющее иммунитет, поможет людям с хронической болезнью глаз отключены

Препарат Хумира, или адалимумаб, облегчает симптомы увеита — хронического воспаления сосудистой оболочки глаза. Увеит может привести к ухудшению зрения и даже слепоте. От заболевания в основном страдают люди в возрасте от 20 до 40 лет. В настоящее время при увеите назначаются кортикостероиды. Однако у них есть ряд побочных эффектов, таких как увеличение веса, изменение настроения, усталость, акне и многое другое, пишет UPI.com.



Хумира снижает уровень воспаления, подавляя активность белков, которые его вызывают. Лекарство увеличивает вероятность инфекционных заболеваний. Поэтому врачи перед назначением адалимумаба должны быть уверены, что их пациенты не страдают от туберкулеза или рассеянного склероза.

В третьей фазе клинических испытаний приняли участие более 200 человек с увеитом. Их разделили на 2 группы. Первая группа принимала Хумиру, а вторая — плацебо. Добровольцам из первой группы сначала давали 80 миллиграммов препарата, а потом 40 миллиграммов каждые 2 недели. Также эти участники получали преднизалон, доза которого в течение 15 недель снижалась.

Исследование показало: у участников, лечившихся адалимумабом, обострение увеита в среднем случалось через 24 недели, а у добровольцев из контрольной группы — через 13 недель. Кроме того, у пациентов, принимавших Хумиру, оказалось меньше проблем со зрением по сравнению с теми, кто получал плацебо.

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