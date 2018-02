- - Аллергология, Исследования | Комментарии к записи Лечение атопического дерматита может облегчить симптомы астмы. отключены

Дети с атопическим дерматитом демонстрируют высокий риск развития астмы в более старшем возрасте. Данный феномен, известный как атопический марш, поднимает вопрос о создании метода лечения, который не только сдерживает атопический дерматит, но и предотвращает развитие других аллергических заболеваний.

Ученые попытались выяснить, способно ли ослабление воспаления кожи повлиять на последующее развитие астмы. Комбинация двух противовоспалительных соединений (кортикостероиды и агонисты PPARγ) эффективно снизила степень выраженности атопического дерматита и значительно снизило степень тяжести астмы, нейтрализуя один аспект специфической иммунной реакции в легких. Таким образом, данный метод лечения представляет собой потенциальное средство против аллергического воспаления кожи и обострения атопического марша. Для разработки альтернативных методов лечения, которые могут остановить атопический марш, требуется дополнительное количество исследований.

