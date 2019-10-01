Приглашаем Вас в рамках VII Всероссийского конгресса АДАИР пройти обучение на краткосрочном цикле «Молекулярная аллергодиагностика» с получением удостоверения о прохождении краткосрочного повышения квалификации (24 часа).

Стоимость обучения 3000 рублей, страны СНГ 4800 руб. (кроме жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии). Обучение могут проходить биологи и врачи всех специальностей.

Желающие могут записаться на цикл НМО «Иммунозависимые и аллергические заболевания» 11-16.11.19г. Необходимо связаться с кафедрой (logot12@list.ru), зарегистрироваться на портале непрерывного медицинского образования НМО, зайти в личный кабинет и получить заявку на обучение с № . Посещение занятий по договоренности. Стоимость 5000 руб.