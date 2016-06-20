Морские водоросли потенциально могут помочь в борьбе с пищевой аллергией

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Морские водоросли уже давно стали основным продуктом питания во многих азиатских странах и недавно стали использоваться в Америке в качестве снеков. В настоящее время ученые обнаружили, что красные водоросли могут помочь в борьбе с пищевой аллергией. Результаты исследований на мышах представлены в журнале ACS’Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Пищевая аллергия является одной из основных глобальных проблем здравоохранения, представляя в ряде случаев опасность для жизни. По оценкам одного из исследований, проведенного учеными Госпиталя горы Синай в 2014 году, пищевая аллергия затрагивает около 8% детей и 5% взрослых по всему миру. Предыдущие исследования показали, что некоторые разновидности морских водорослей содержат полисахариды, которые обладают противоастматическими и противоаллергическими свойствами.

Guang-Ming Liu и его коллеги решили выяснить, обладают ли подобные молекулы, входящие в состав Gracilaria lemaneiformis (коммерческая разновидность красных водорослей), аналогичными свойствами.

Ученые выделили полисахариды из G. Lemaneiformis и кормили ими мышей, чувствительных к тропомиозину (белок, который является одним из основных аллергенов моллюсков). Другая группа мышей, также чувствительных к тропомиозину, полисахариды не получала. При последующей провокации аллергеном симптомы аллергии у мышей, получавших полисахариды, были слабее.

По словам исследователей, дальнейшее изучение полисахаридов, входящих в состав G. Lemaneiformis, может способствовать лучшему пониманию пищевой аллергии и путей ее профилактики.

Источник

American Chemical Society. «Seaweed could potentially help fight food allergies». ScienceDaily. ScienceDaily, 1 June 2016. <www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160601112607.htm>.