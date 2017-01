- - Аллергология, Исследования | Комментарии к записи Мыши, которых кормят большим количеством волокон, страдают менее серьезной пищевой аллергией отключены

По данным нового исследования, опубликованного 21 июня в Cell Reports, развитие пищевой аллергии у мышей может быть связано с тем, чем их кормят. Грызуны, в диете которых отмечалось среднее содержание калорий, сахаров и волокон, страдали более серьезными формами аллергии на арахис, по сравнению с животными, которые получали в пищу продукты с высоким содержанием волокон. Исследователи демонстрируют, что в ответ на употребление волокон кишечные бактерии вырабатывают специфические жирные кислоты, которые, в конечном счете, влияют на аллергические реакции посредством изменений в иммунной системе.

«Мы предчувствовали, что увеличение распространенности пищевой аллергии за последние десять лет связано с нашей диетой и нашим собственным микробиомом, а не с отсутствием воздействия микроорганизмов окружающей среды (так называемой «гигиенической гипотезой»)», — говорит Laurence Macia, со-ведущий с Charles Mackay автор исследования, иммунолог университета Монаша в Австралии. «Большинство исследователей в этой области в качестве причины роста распространенности пищевой аллергии рассматривают избыточное потребление жира — мы же одними из первых обратили внимание на дефицит волокон в кишечнике».

Как известно, кишечные бактерии расщепляют пищевые волокна до продуктов их обмена — в первую очередь, короткоцепочечных жирных кислот. Macia и Mackay пошли дальше и показали, что данные жирные кислоты связываются со специфическими рецепторами на регуляторных Т-клетках, которые, как известно, подавляют иммунный ответ. Это связывание способствует каскаду событий, которые регулируют воспаление в кишечнике — процесс, который может происходить во время аллергических реакций на пищу.

В данном исследовании мышей, которые страдали искусственно индуцированной аллергией на арахис, кормили продуктами с высоким содержанием волокон с целью создания здоровой популяции кишечных бактерий. Затем данные бактерии были переданы группе «стерильных» мышей, которые не имели своего собственного кишечного микробиома. Несмотря на то, что данная группа мышей не получала в пищу волокон, она была защищена от аллергии, демонстрируя менее серьезные реакции при воздействии арахиса. Mackay сообщает, что микробиота данных мышей была «реорганизована» и что данные мыши развили механизмы реагирования на волокна и продукты их обмена. «Волокна были существенным компонентом здорового питания мышей», — говорит Mackay.

«Моя теория состоит в том, что полезные бактерии, которые преобладают при употреблении волокон, способствует развитию регуляторных Т-клеток, обеспечивающих бактериям здоровую, противовоспалительную среду для жизнедеятельности», — говорит Macia. «Так что это выигрышный вариант для всех».

Кроме того, когда исследователи в течение трех недель давали мышам с аллергией на арахис воду, обогащенную короткоцепочечными жирными кислотами, мыши развивали ослабленные аллергические реакции при воздействии арахиса (несмотря на отсутствие у них «защитной» микробиоты).

Оба исследователя выразили сдержанный оптимизм в связи с тем, что полученные результаты могут наблюдаться и в организме человека, но и существующей необходимостью дальнейших исследований, прежде чем изучать взаимоотношения «волокна-аллергия» у людей. «Сейчас нам необходимо определить, какой вид волокон следует использовать», — говорит Macia. «Это основное ограничение на данном этапе».

«Вполне возможно, что по сравнению с нашими предками мы употребляем невероятно большее количество жиров и сахаров, и нам просто не хватает волокон», — говорит Mackay. «И эти данные могут говорить о том, что нам необходимо употреблять большое количество волокон не только для предотвращения пищевой аллергии, но и, возможно, для профилактики других воспалительных заболеваний».

