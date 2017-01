- - Аллергология, Исследования | Комментарии к записи Неаллергенные компоненты пыльцы усиливают иммунный ответ при поллинозе отключены

Предыдущие исследования пыльцевой аллергии в основном сосредоточены на компонентах пыльцы, которые вызывают реакции гиперчувствительности, – на аллергенах. Но, помимо аллергенов, в контакт со слизистой оболочкой носа вступает множество других веществ, входящих в состав пыльцы. В пилотном исследовании команда ученых из Технического университета Мюнхена (TUM) и Центра Гельмгольца Мюнхена впервые изучала влияние неаллергенных компонентов пыльцы на пациентов, страдающих аллергией, и оказалось, что это влияние весьма существенно. Результаты данного исследования свидетельствуют о возможной необходимости переосмыслить существующие методы лечения аллергии.

Пыльца березы вызывает мучительные симптомы у многих людей. Защитные реакции организма, в первую очередь, вызваны белком Bet v 1, который является основным аллергеном пыльцы березы. Но для команды ученых под руководством Claudia Traidl-Hoffmann из TUM в качестве предмета исследования выступили другие компоненты пыльцы. Внимание ученых было сосредоточено на неаллергенных низкомолекулярных веществах, которые оставались в экстракте после фильтрации продуктов метаболизма пыльцы березы.

В ходе исследования пациентам, страдающим аллергией на пыльцу, были проведены кожные прик-тесты с различными комбинациями аллергенов и низкомолекулярных веществ и интраназальные тесты.

В результате было установлено, что значительно более сильные реакции отмечались при совместном применении с аллергенами низкомолекулярных веществ. Изолированное использование низкомолекулярных соединений никакого отличительного влияния на пациентов с аллергией не оказывало.

Исследователи заметили, что экстракт пыльцы березы оказывает влияние не только на пациентов, реагирующих на Bet v 1. Также подобный эффект наблюдался у пациентов, страдающих аллергией на пыльцу трав, которым интраназально вводился соответствующий аллерген в комбинации с экстрактом пыльцы березы. Объяснить это можно тем, что многие низкомолекулярные вещества также входят в состав пыльцы других растений. «Воспалительный эффект на низкомолекулярные компоненты является неспецифическим, т.е. он не связан с каким-либо аллергеном», — объясняет Claudia Traidl-Hoffmann. «Мы предполагаем, что даже на людей, не страдающих аллергией, данные низкомолекулярные вещества могут оказывать влияние».

Экстракт пыльцы березы содержит порядка 1000 различных низкомолекулярных соединений. До сих пор не ясно, как все они «работают». Вероятно, что взаимодействие между различными веществами также играет важную роль в возникновении и последующих эффектах аллергии.

Тот факт, что неаллергенные компоненты пыльцы оказывают существенное влияние на организм, может сказаться на лечении аллергии. В настоящее время для проведения специфической иммунотерапии используют экстракты пыльцы, содержащие все ее компоненты. Это означает, что низкомолекулярные соединения также вносят свой вклад в эффекты специфической иммунотерапии. «В настоящее время гипосенсибилизирующая терапия оказывается эффективной только в 60-70% случаев», — обращает внимание Traidl-Hoffmann. Одна из причин этого может заключаться в наличии в экстрактах аллергенов неаллергенных провоспалительных компонентов, которые могут оказывать негативное влияние на результаты лечение. Более эффективным способом лечения аллергии может быть вакцинация с применением рекомбинантных белков, полученных с помощью биотехнологий. На сегодняшний день терапия рекомбинантными белками разработана для пациентов с аллергией на яд ос и пчел.

Источник

Technical University of Munich (TUM). «Hay fever’s hidden supporting substances: Non-allergenic substances in pollen heighten immune response». ScienceDaily. ScienceDaily, 12 May 2016.

Метки: Аллергены