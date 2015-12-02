Низкий уровень кишечных бактерий у новорожденных может быть причиной развития астмы.

Ученые установили связь между нехваткой четырех типов кишечных бактерии и развитием бронхиальной астмы.

Около 300 миллионов человек в мире страдают от астмы, в том числе около 26 миллионов в США. По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний с 1980 года по 2010 год процент населения болеющего этим заболеванием увеличился с 3,1% до 8,4%.

В основе астмы лежит генетическая предрасположенность, но наука также добилась определенных успехов в выявлении факторов окружающей среды, таких как нехватка определенных бактерий, которые способствуют развитию болезни. Например при кесаревом сечение — процедуре, широко практикующейся во многих странах, новорожденный не проходит через родовые пути матери, и не обсеменяется бактериями во время родов. Также грудное молоко может содержать некоторые виды микроорганизмов, которые ребенок, питающийся молочной смесью не получит. Некоторые беременные женщины получают антибиотики, которые могут убить бактерии, которые могли бы быть полезны новорожденному. Согласно мнению некоторых ученых, из-за этих причин организм новорожденного ребенка недополучает до 50% от исходного микробного разнообразия.

Американские исследователи обнаружили, что низкий уровень бактерий у новорожденных приводит к повышенному риску заболевания астмой в дальнейшей жизни. На колонизацию кожи и слизистых оболочек младенцев может влиять применение антибиотиков беременными женщинами, роды кесаревым сечением, городской образ жизни и характер питания. Все эти факторы могут затруднить колонизацию необходимыми бактериями.

Стюарт Терви — детский иммунолог в университете Британской Колумбии, соавтор исследования, отмечает, что целью работы было установить влияние на заболевание астмой некоторых бактерий и проследить, что происходит во время, так называемого, 100-дневного окна, в течение которого после рождения ребенка происходят важнейшие этапы колонизации его слизистых оболочек различной микрофлорой.

Данные исследования, опубликованные в журнале Science, могут быть использованы для разработки простых диагностических тестов для прогнозирования риска развития астмы у младенцев. Также, они могут открыть дорогу пробиоткам, как средствам профилактики астмы.

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