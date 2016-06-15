Новое устройство предскажет астматический приступ

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Исследовательская группа из Университета Северной Каролины (North Carolina State University) разрабатывает специальный браслет для пациентов, страдающих астмой. Браслет, носимый на запястье, снабжен специальным сенсором, который отслеживает температуру, концентрацию озона, а также присутствие в воздухе спор или пыльцы, которые способны спровоцировать астматический приступ. Браслет связан с датчиком, носимым на груди, который регистрирует частоту сердцебиения и дыхания, а также концентрацию кислорода в крови. Третий компонент устройства – спирометр, измеряющий объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Все собираемые сенсорами данные передаются на смартфон или компьютер через Bluetooth и могут быть проанализированы как самим пациентом, так и его лечащим врачом. Исследователи сообщили, что испытания прибора на пациентах, страдающих астмой, будут проведены уже этим летом.

Подобные приборы для людей, страдающих астмой, уже существуют, но новое устройство позволяет одновременно отслеживать большое количество важных параметров, а кроме этого не выглядит громоздким.

Сейчас прототип питается от батареи, но в будущем исследователи планируют сделать так, чтобы оно работало от энергии, вырабатываемой телом человека. Подобные приборы могут использоваться для отслеживания состояния пациентов с диабетом и другими заболеваниями, считают разработчики. Предполагаемая стоимость устройства около 50 долларов, считается, что оно поступит в продажу в ближайшие пять лет.

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