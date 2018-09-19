- - Иммунология, Исследования | Комментарии к записи Новости аллерген специфической иммунотерапии (АСИТ) отключены

Уже не для кого не секрет, что единственный патогенетический, воздействующий на причину болезни, метод лечения аллергии — это аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Метод используется в клинической практике очень давно и демонстрирует высокую эффективность.

Однако, несмотря на столь большую популярность этого метода лечения, единственным возможным способом оценить эффективность проведенной терапии оставалась оценка динамики клинических симптомов после проведенного лечения. Т.е., фактически, расспрос пациента о том, как после терапии он провел сезон поллинации причинно значимого растения. Исследование нарастания титра блокирующих IgG, проведение провокационных тестов было возможно в крупных клинических центрах и зачастую сопряжено с трудностью исполнения и интерпретации.

Профессиональное сообщество аллергологов иммунологов не прекращало искать новые возможности для оценки эффективности АСИТ, которые можно использовать в рутинной клинической практике.

С появлением аллергокомпонентной диагностики были достигнуты большие успехи в оценке прогностической эффективности будущей АСИТ. Однако вопрос оценки эффективности уже начатой АСИТ оставался открытым.

В недавних публикациях было продемонстрировано, что с помощью аллергенных микрочипов ( ISAC) возможно уже на этапе лечения принимать решение насчет продолжения, изменения или прекращения аллерговакцинации.

Группа исследователей во главе c Кристиан Люпинек проанализировали образцы сывороток исследования по иммунотерапии, пациентов с аллергией на пыльцу березы, проведенной рекомбенантными гипоаллергенными препаратами Bet v1. Забор сывороток проводился до терапии, сразу после курса терапии и через 1 год после начала лечения.

В результате исследования было продемонстрировано, что на фоне проведения АСИТ снижение уровня аллерген-специфическоего IgE. измеренное аллергочипом, связано со снижением назальной чувствительности к аллергенам при проведении провокационных тестов.

Исследователи были ограничены относительно небольшим количеством пациентов, принимавших участие в исследовании. Однако, полученные результаты свидетельствуют о том, что с помощью ISAC (аллергочип) возможна оценка эффективности уже начатой АСИТ и ослабление IgE сигнала в образце сыворотки, взятом после проведения терапии, говорит о ее эффективности и необходимости продолжения лечения.

Мы идем в ногу со временем. Специалисты нашего центра в своей практике активно используют молекулярную аллергокомпонентную диагностику. И уже сегодня готовы проводить мониторинг эффективности АСИТ согласно новейшим международным протоколам и рекомендациям.

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр, к.м.н.

Максимова Анна Владимировна.

Ссылка на оригинальную статью: Lupinek C, Woollmann E, Valenta R. Monitoring Allergen Immunotherapy Effects by Microarray. Curr Treat Options Allergy. 2016;3:189-203. Epub 2016 Apr 20.