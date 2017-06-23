- - Журнал | Комментарии к записи Новости журнала «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» отключены

06 июня 2017 года журнал «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим группам специальностей: клиническая медицина (14.01.00), медико-биологические науки (14.03.00).

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