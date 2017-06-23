Новости журнала «Аллергология и Иммунология в Педиатрии»

06 июня 2017 года журнал «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим группам специальностей: клиническая медицина (14.01.00), медико-биологические науки (14.03.00).
|№ п/п
|Наименование издания
|ISSN
(оригинальная версия/online версия)
|Группы научных специальностей
|Дата включения издания в перечень
|2117.
|Аллергология и Иммунология в Педиатрии
|2500-1175
|14.01.00 – клиническая медицина, 14.03.00 – медико-биологические науки
|06.06.2017