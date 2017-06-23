Новости журнала «Аллергология и Иммунология в Педиатрии»

23.06.2017 - Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России - Журнал | Комментарии к записи Новости журнала «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» отключены

06 июня 2017 года журнал «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим группам специальностей: клиническая медицина (14.01.00), медико-биологические науки (14.03.00).

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№ п/п Наименование издания ISSN

(оригинальная версия/online версия)

 Группы научных специальностей Дата включения издания в перечень

 
2117. Аллергология и Иммунология в Педиатрии 2500-1175 14.01.00 – клиническая медицина, 14.03.00 – медико-биологические науки 06.06.2017

 

 

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