Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС Мероприятия

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас пройти обучение в Школе «Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний» с получением удостоверения государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации (72 часа). Цикл очно-заочный, заочная часть начнется раньше, 11-23.11.2019г., мы присылаем задания для выполнения по электронной почте. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства в рамках VII Всероссийского конгресса АДАИР и педиатров — 22-23 ноября 2019 года.

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей. Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца (72 часа) для граждан Российской Федерации – 5000 рублей; для жителей стран СНГ (кроме жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии) – 8000 рублей. Оплата обучения может быть произведена на месте, либо заранее (образцы платежных документов размещены в материалах для скачивания). Для заключения договора на обучение с физическим лицом (нужна копия паспорта), бланки договора будут на конгрессе. Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.

Желающие продлить сертификат аллерголога-иммунолога в ноябре, имеющие сертификат по аллергологии и иммунологии могут сделать это на сертификационном цикле «Аллергология и иммунология» с 28.10 по 26.11.19г., стоимость 15 500 руб. Записаться нужно заранее, необходимые документы будут указаны в путевке, посещение занятий по договоренности, обязательно нужно сдать экзамен (тесты на компьютере, дата экзамена будет известна позднее).

Для зачисления на Школу заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru Вы получите тестовое задание (очно-заочный цикл), ответы на которое нужно будет выслать по электронной почте. По всем вопросам обращайтесь на указанную электронную почту.

ЗАЯВКА на участиеСкачать
Образец платежного порученияСкачать

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Открыт прием тезисов на V Конференцию АДАИР по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

Письмо Министерство Здравоохранения