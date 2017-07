- - Исследования | Комментарии к записи Новый препарат для лечения рака может предотвратить реакции на распространенные аэроаллергены отключены

Таргетная противораковая терапия также может позволить лечить пищевую аллергию

Согласно недавнему исследованию, препарат для лечения определенных типов лейкемии и лимфомы также может предотвратить реакции на некоторые наиболее распространенные аэроаллергены. Многообещающие данные пилотного исследования могут иметь большое значение для взрослых пациентов, страдающих пищевой аллергией.

У пациентов с раком, страдающих аллергией на перхоть кошки и амброзию, спустя одну неделю от начала терапии отмечалось снижение аллергенной реактивности при кожном тестировании на 80-90%. При продолжении лечения эффект сохранялся в течение, как минимум, 1-2 месяцев.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology в мае 2017 года.

Главный исследователь Bruce Bochner говорит: «Применение препарата почти полностью отключило аллергенную реактивность при кожном тестировании и реактивность клеток крови пациентов».

Одобренный FDA препарат ибрутиниб в настоящее время является успешной и менее токсичной альтернативой химиотерапии пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом и мантийноклеточной лимфомой. В данном исследовании Bochner и его команда провели аллергологические кожные тесты и тест активации базофилов у пациентов с раком до назначения ибрутиниба и повторно через неделю и 1-2 месяца на фоне лечения.

В сотрудничестве с онкологическим отделением, Bochner решил проверить, может ли противораковый препарат предотвращать аллергические реакции.

Ученому было известно, что в целом хорошо переносимый препарат для лечения рака успешно блокирует внутриклеточный белок, называемый тирозинкиназой Брутона (Bruton’s Tyrosine Kinase — BTK). BTK играет решающую роль в активации, росте и созревании В-клеток и активации тучных клеток и базофилов, ответственных за аллергические реакции немедленного типа. Bochner объединился с онкологом Leo Gordon и его коллегами, чтобы проверить, может ли данный ингибитор BTK блокировать внутриклеточный фермент, участвующий в аллергических реакциях.

«Я не знаю, смогут ли когда-либо конкретно данный препарат или другие подобные препараты позволить пациентам с аллергией на арахис употреблять арахис, но мы рады использовать такой подход, чтобы понять, как уменьшить риски пищевой аллергии».

В настоящее время исследование проводится на взрослых пациентах с пищевой аллергией, чтобы проверить, возможно ли достижение подобных эффектов за счет применения всего лишь нескольких доз ибрутиниба, и как долго они могут сохраняться. Если результаты исследования окажутся благоприятными, следующим шагом будет получение финансирования для проведения фактического тестирования, позволит ли применение ингибитора BTK взрослым пациентам с пищевой аллергией употреблять продукты, вызывающие у них аллергические реакции.

«Надеюсь, что такие препараты, как ингибиторы BTK, защитят людей с пищевой аллергией от анафилаксии или, по крайней мере, позволят увеличить количество пищи, которую можно будет употребить без развития реакции», — говорит Bochner. «Возможно, что благодаря данной терапии пациенты смогут съесть больше арахиса, прежде чем разовьют реакцию. Или, возможно, пациенты смогут употреблять любые продукты из арахиса. Кроме того мы хотим знать, безопасно ли это — менять фактическую переносимость тех продуктов, которые в настоящее время пациенты вынуждены избегать».

