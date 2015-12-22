Опубликованы результаты первого двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования применения препарата Omalizumab у больных с тяжелой аллергией на коровье молоко

Исследование было опубликовано 12 ноября 2015 в журнале аллергии и клинической иммунологии (JACI). Оно было проведено учеными из Университета Джонса Хопкинса, Школы медицины Стэнфордского университета и Медицинской школы Икан на горе Синай.

Исследователи проводили пероральную иммунотерапию (ОИТ) коровьим молоком в сочетании с введением Ксолара. Они обнаружили, что Omalizumab не повышает эффективность ОИТ, но делает этот метод лечения значительно безопаснее.

Аллергия на коровье молоко является наиболее распространенным видом пищевой аллергии у детей раннего возраста — ей страдает 2-3% всех детей. В том случае, если дети ее не перерастают, аллергия к коровьему молоку может привести к тяжелым и даже угрожающим жизни реакциям. Строгое и полное исключение молока из пищи труднодостижимо, и в данном случае нам необходимы безопасные и эффективные методы лечения пищевой аллергии.

В исследовании участвовали пациенты с аллергическим реакциями на молоко, в возрасте от 7 до 32 лет, получавшие Omalizumab (28 человек) или плацебо (29 пациентов) каждые две-четыре недели в течение первых 16 месяцев. ОИТ начиналась всем пациентам с четвертого месяца терапии Ксоларом. Участники должны были достичь минимальной дозы 520 мг белков молока, что примерно соответствует одной столовой ложке. Через 28 месяцев лечение было прекращено, и все участники прошли двойной слепой, плацебо-контролируемый провокационный тест с молоком. Пациенты, которые прошли пищевой тест, продолжали получать ОИТ молоком еще восемь недель. Обе группы полностью прекратили ОИТ к 30 месяцу.

Исследователи отметили, что пациенты из группы, получавшей Omalizumab давали меньше побочных реакций при ОИТ (2,1% в группе Omalizumab по сравнению с 16,1% в группе плацебо), появления симптомов у них провоцировали более высокие дозы молока, реакции на ОИТ, требующих лечения не возникали в группе, получавшей Omalizumab и отмечались у 3,8% в группе плацебо, количество доз, полученных больными для достижения поддерживающей дозы составило 198 в группе Omalizumab и 225 в группе плацебо.

Заключительный провокационный тест с молоком прошли 13 человек из группы Omalizumab и 10 из группы плацебо. Другие участники либо выбыли из исследования, либо не прошли тестирования. Обе группы продемонстрировали сходную степень десенсибилизации, показывая, что Omalizumab не увеличивает эффективность ОИТ.

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