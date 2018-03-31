Открыта регистрация на IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДАИР И ПЕДИАТРОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

01.04.2018 - Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России - Мероприятия | Комментарии к записи Открыта регистрация на IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДАИР И ПЕДИАТРОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ отключены

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Начат прием тезисов и научных статей.

В рамках Съезда проводится Конкурс молодых учёных.

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