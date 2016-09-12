Открыт прием тезисов на V Конференцию АДАИР по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ:
• Содержание:
а) название;
б) Фамилия И.О. автора (не более 3-х авторов);
в) название учреждения, город;
г) текст.
Объем – не более 1 700 печатных знаков
• Шрифт Arial, размер шрифта 12 (кегль), через 1 интервал.
Размер публикации:
ширина – 110 мм, высота – 170 мм, без рамки.
• Не допускается включение таблиц и рисунков, использование жирного шрифта.
• Принимаются тезисы только в электронном виде, присланные на адрес:
adair@adair.ru (как вложение –attachment – в формате Word) до 25 октября 2016.
• Работы, присланные посредством факсимильного аппарата, не публикуются.
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ
• Для рассмотрения Оргкомитетом возможности выступления в симпозиумах необходимо представить в Оргкомитет заявку с названием доклада и тезисы для публикации не позднее 15 октября 2016 года по электронной почте: adair@adair.ru.В графе тема необходимо указать: доклад и тезисы на V Конференцию АДАИР. Желательно согласовать возможность выступления на конференции по телефону +7 (495) 5183109 с секретарём Оргкомитета.
ОРГКОМИТЕТ:
E-mail: adair@adair.ru
Тел/факс: (495) 518-31-09
Web-site: http://www.adair.ru
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
Москва, 117513, ул. Островитянова, д. 6, офис 20, НККЦ аллергологии и иммунологии
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, улица Русаковская 24, гостиница Holiday Inn (Сокольники). Находится в 100 метрах от станции метро Сокольники.