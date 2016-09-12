Открыт прием тезисов на V Конференцию АДАИР по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ:

• Содержание:

а) название;

б) Фамилия И.О. автора (не более 3-х авторов);

в) название учреждения, город;

г) текст.

Объем – не более 1 700 печатных знаков

• Шрифт Arial, размер шрифта 12 (кегль), через 1 интервал.

Размер публикации:

ширина – 110 мм, высота – 170 мм, без рамки.

• Не допускается включение таблиц и рисунков, использование жирного шрифта.

• Принимаются тезисы только в электронном виде, присланные на адрес:

adair@adair.ru (как вложение –attachment – в формате Word) до 25 октября 2016.

• Работы, присланные посредством факсимильного аппарата, не публикуются.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ

• Для рассмотрения Оргкомитетом возможности выступления в симпозиумах необходимо представить в Оргкомитет заявку с названием доклада и тезисы для публикации не позднее 15 октября 2016 года по электронной почте: adair@adair.ru.В графе тема необходимо указать: доклад и тезисы на V Конференцию АДАИР. Желательно согласовать возможность выступления на конференции по телефону +7 (495) 5183109 с секретарём Оргкомитета.

ОРГКОМИТЕТ:

E-mail: adair@adair.ru

Тел/факс: (495) 518-31-09

Web-site: http://www.adair.ru

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

Москва, 117513, ул. Островитянова, д. 6, офис 20, НККЦ аллергологии и иммунологии

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Москва, улица Русаковская 24, гостиница Holiday Inn (Сокольники). Находится в 100 метрах от станции метро Сокольники.

Cтраница мероприятия >>>