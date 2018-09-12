- - Аллергология, Иммунология, Мероприятия | Комментарии к записи Повышение квалификации и продление сертификата Аллерголога иммунолога в рамках IV Съезда отключены

Уважаемые коллеги!

В этом году мы проводим два цикла повышения квалификации:

1. Приглашаем Вас пройти обучение в Школе «Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний» с получением удостоверения государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации (72 часа). Цикл очно-заочный, заочная часть начнется раньше — 12-24.11.2018 г., мы присылаем задания для выполнения по электронной почте.

Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики ФГБОУ ДПО Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства в рамках IV Всероссийского Съезда АДАИР и педиатров, работающих с детьми, страдающими аллергическими заболеваниями – 23-24 ноября 2018 года.

Место проведения — г. Москва, ул. Русаковская, д. 24, гостиница «Holiday Inn Moskow Sokolniki» (станция метро «Сокольники»).

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей.

Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца (72 часа) для граждан Российской Федерации – 4500 рублей; для жителей стран СНГ – 7200 рублей. Оплата обучения может быть произведена на месте либо заранее (образец платежного документа для участия в Школе ссылка для скачивания). Если требуется заключение договора на обучение с физическим лицом (нужна копия паспорта) или организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.

ЗАЯВКА на участие в Школе с получением удостоверения государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации «Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний», 2018 г. (72 часа) ссылка для скачивания

Для зачисления на Школу заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru. Вы получите тестовое задание (очно-заочный цикл), ответы на которое нужно будет выслать по электронной почте. По всем вопросам обращайтесь по указанной электронной почте.

2. Также приглашаем Вас пройти обучение на краткосрочном цикле «Молекулярная аллергодиагностика» с получением удостоверения о прохождении краткосрочного повышения квалификации (12 часов). Стоимость обучения для граждан Российской Федерации — 1500 рублей, для жителей стран СНГ — 2400 руб. (образец платежного документа для участия в краткосрочном цикле ссылка на скачивание).

Обучение могут проходить биологи и врачи всех специальностей.

ЗАЯВКА на участие с получением удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на цикле повышения квалификации «Молекулярная аллергодиагностика», 2018 г. (12 часов) ссылка для скачивания

Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru.

Желающие продлить сертификат аллерголога-иммунолога в ноябре 2018 г., имеющие сертификат по аллергологии и иммунологии, могут сделать это на сертификационном цикле «Аллергология и иммунология» с 29.10 по 26.11.18г., стоимость — 15 000 руб. Записаться нужно заранее по электронной почте logot12@list.ru, необходимые документы будут указаны в путевке, посещение занятий по договоренности, обязательно нужно сдать экзамен (тесты на компьютере, дата экзамена будет известна позднее).

Желающие могут записаться на цикл НМО «Иммунозависимые и аллергические заболевания» 12-17.11.18 г. Необходимо связаться с кафедрой по электронной почте logot12@list.ru, зарегистрироваться на портале непрерывного медицинского образования НМО, зайти в личный кабинет и получить заявку на обучение с номером. Посещение занятий по договоренности. Стоимость — 4500 руб.