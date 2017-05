- - Аллергология, Исследования | Комментарии к записи Препарат для лечения астмы помогает пациентам с заболеванием кожи отключены

Омализумаб показал свою эффективность при лечении индуцируемой крапивницы

Пациенты, которые развивают зудящие волдыри в ответ на контакт с холодом или при трении кожи, отмечают улучшение при применении омализумаба — препарата, который обычно используется для лечения астмы. Два отдельных клинических исследования, проведенных исследователями клиники Шарите в Берлине, показали, что активное вещество препарата обладает высокой эффективностью в отношении различных типов крапивницы. Результаты этих исследований были опубликованы в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Холодовая крапивница и симптоматический дермографизм, представляющие различные формы индуцируемой крапивницы, — это кожные заболевания, характеризующиеся появлением зудящих волдырей в ответ на такие физические раздражители, как холод или трение, соответственно. В качестве примера, пациенты с холодовой крапивницей не могут плавать в море без риска развития аллергической реакции, которая может привести к шоку, или же не могут держать предметы, температура которых ниже, чем комнатная. У пациентов с симптоматическим дермографизмом даже легкое трение кожи, например, вызванное одеждой или физическим контактом, может привести к серьезному зуду. Люди, страдающие от этих заболеваний, часто испытывают ухудшение качества жизни и вынуждены вносить коррективы в свою социальную и трудовую активность.

В рамках двух многоцентровых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований исследователи Отделения дерматологии, венерологии и аллергологии использовали моноклональное антитело омализумаб для лечения двух различных групп пациентов (61 пациента с симптоматическим дермографизмом и 31 пациента с холодовой крапивницей) в течение трех месяцев. Чтобы проверить эффективность лечения, исследователи проводили провокационные тесты для определения пороговых значений у всех участников исследования. Начальные измерения пороговых значений осуществлялись до первого введения препарата. После введения второй дозы измерения повторялись (спустя 4-недельный интервал). Окончательное измерение проводилось через две недели после введения заключительной дозы. Результаты показали, что лечение омализумабом привело к значительному улучшению симптомов в обеих группах пациентов и предотвращению симптомов у почти половины всех пациентов с холодовой крапивницей и симптоматическим дермографизмом даже при воздействии провоцирующих факторов.

«Наши результаты показывают, что пациенты с тяжелыми формами физической крапивницы могут получить пользу от лечения омализумабом», — говорит профессор Martin Metz. В настоящее время препарат разрешен для применения только у пациентов с «традиционной» крапивницей, известной как хроническая спонтанная крапивница. «Однако, учитывая наши данные об эффективности препарата при холодовой крапивнице и симптоматическом дермографизме, мы надеемся, что препарат будет доступен и для данных пациентов», — добавляет профессор Metz.

Источник

Charité — Universitätsmedizin Berlin. «Asthma drug helps patients with skin disorder: Omalizumab shown to be effective in treating inducible urticaria.» ScienceDaily. ScienceDaily, 7 April 2017. <www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170407103606.htm>.

Метки: Крапивница