Продлен бесплатный прием тезисов!

07.10.2018 - Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России - Мероприятия | Комментарии к записи Продлен бесплатный прием тезисов! отключены

Прием тезисов для бесплатной публикации в материалах IV Съезда АДАИР продлен до 31 октября 2018 года.

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