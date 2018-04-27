- - Мероприятия, Регистрация | Комментарии к записи Продолжается регистрация на IV Съезд, открыта возможность онлайн оплаты взносов отключены

Регистрационный взнос (ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙН)

Регистрационный взнос включает получение сертификата и материалов Съезда.

Размер регистрационного взноса при оплате со 2 апреля до 30 июня составляет 500 руб.; с 1 июля до 30 сентября 2018 года — 700 руб.; с 1 до 31 октября 2018 года — 1000 руб.; с 1 до 22 ноября 2018 года — 2000 руб.

Участие в Съезде в качестве слушателя без получения сертификата и материалов бесплатное.

Порядок оплаты для членов АДАИР (ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙН)

Члены АДАИР (с удостоверением) оплачивают ежегодный членский взнос, размер которого составляет 1000 руб.

Оплата членского взноса позволяет сохранять членство в последующий год, включая все права члена АДАИР, а также получение сертификата и материалов мероприятия и всех номеров журнала «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» за соответствующий год.

Обращаем внимание, что при своевременной оплате членского взноса регистрационный взнос дополнительно не оплачивается.

Порядок оплаты при первичном вступлении в члены АДАИР (ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙН)

Размер членского взноса при первичном вступлении в члены АДАИР составляет 1500 руб.

Оплатив 1500 руб., врач получает удостоверение члена АДАИР, сертификат и материалы Съезда и годовую подписку на журнал «Аллергология и Иммунология в Педиатрии» (непосредственно на мероприятии АДАИР).

Обращаем внимание, что после оплаты первичного членского взноса регистрационный взнос дополнительно не оплачивается.

Страница IV Съезда АДАИР >>>