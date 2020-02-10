АДАИР
Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России
АДАИР
Членство в АДАИР
Стать членом АДАИР
Вступительный взнос
Членский взнос
Журнал
Мероприятия
Конгрессы
Конференции
Съезды
Лечение аллергии
Контакты
Фото: Региональная конференция АДАИР в г. Челябинск
Без рубрики
Мероприятия
10.02.2020
10.02.2020
Навигация по записям
Новые положения АДАИР
Может быть интересно...
Продлен бесплатный прием тезисов!
07.10.2018
Поправки к Программе III Съезда
20.11.2014
21.11.2014
Список мероприятий III Съезда детских аллергологов-иммунологов
06.11.2014
07.11.2014