Региональная Конференция АДАИР

23.06.2017 - Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России - Мероприятия | Комментарии к записи Региональная Конференция АДАИР отключены

20 сентября, в городе Липецке, состоится региональная Конференция АДАИР.

Следите за новостями на сайте!

Метки:

Обсуждение закрыто.

Яндекс.Метрика