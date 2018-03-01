- - Мероприятия | Комментарии к записи 12 — 13 апреля 2018 года региональная конференция «Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии в педиатрии» отключены

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России приглашает принять участие в региональной конференции «Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии в педиатрии», которая состоится 12 — 13 апреля 2018 года.

Место проведения: г.Волгоград, отель Hampton be Hilton Volgograd Profsoyuznaya», ул.Профсоюзная, 13.

Мероприятие проходит при поддержке Комитета здравоохранения Волгоградской области, Ассоциации детских аллергологов и иммунологов и ФГБОУ ВО «ВолГМУ»Минздрава России.