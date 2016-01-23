Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России
Самарская областная ассоциация врачей Министерство здравоохранения Самарской области
Самарский государственный медицинский университет
19-20 мая 2016 года
Самара
3-я межрегиональная Поволжская конференция АДАИР с международным участием
«Аллергология и иммунология в педиатрии – надежный союз за здоровье наших детей»
Самара, отель Ренессанс
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе третьей межрегиональной Поволжской конференции АДАИР с международным участием в Самаре.
Организаторы конференции:
• Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России
• Министерство здравоохранения Самарской области
• Самарский государственный медицинский университет
• Самарская областная ассоциация врачей
Междисциплинарная конференция с международным участием входит в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Самарской области на 2016 г. и будет аккредитована в системе непрерывного профессионального развития медицинских работников.
В программу конференции включены значимые для педиатров, аллергологов-иммунологов и врачей смежных специальностей вопросы, касающиеся диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний и иммунопатологических состояний у детей. Для участия в конференции приглашаются врачи Самарской области, Ульяновской области, Саратовской области, Пензенской области, Оренбургской области, Татарстана, Башкортостана.
Основные направления работы конференции:
1. Формирование и развитие иммунной системы ребенка: генетические и эпигенетические механизмы. Роль рационального питания, различных иммунонутриентов в профилаткике нарушений функционирования иммунной системы ребенка.
2. Иммунопатологические состояния в педиатрии: иммунодефициты, неопластические, аутоиммунные заболевания. Проблема «часто болеющих детей».
3. Диагностика, лечение и профилактика аллергических заболеваний у детей с позиций доказательной медицины.
4. Инфекция и аллергия: сложные взаимоотношения.
5. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация здоровых и больных детей.
6. Нарушения иммунного ответа в раннем возрасте и риск последующего развития хронических неинфекционных заболеваний (сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания).
7. Вопросы взаимодействия педиатров, аллергологов-иммунологов и врачей других специальностей (инфекционисты, оториноларингологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, дерматологи, стоматологи).
Заявки на выступление направлять ответственному секретарю конференции к.м.н. Мигачевой Наталье Борисовне
Заявки принимаются до 01 апреля 2016 года на e-mail: nbmigacheva@gmail.com
Место проведения: Самара, Отель «Ренессанс» ул. Ново-Садовая 162Б
Организационные вопросы: ООО «Майс-партнер», Репина Анна Юрьевна Тел./факс +7 (846) 273 36 10, e-mail: anna.repina@ micepartner.ruМетки: 2016 > Конференция > Самара
В составе научного комитета конференции ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов, начальник Управления образования Исполнительного комитета г.Казани Ильсур Хадиуллин, заместитель главного редактора «Учительской газеты» Ольга Максимович.