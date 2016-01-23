Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России

Самарская областная ассоциация врачей Министерство здравоохранения Самарской области

Самарский государственный медицинский университет

19-20 мая 2016 года

Самара

3-я межрегиональная Поволжская конференция АДАИР с международным участием

«Аллергология и иммунология в педиатрии – надежный союз за здоровье наших детей»

Самара, отель Ренессанс

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе третьей межрегиональной Поволжской конференции АДАИР с международным участием в Самаре.

Организаторы конференции:

• Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России

• Министерство здравоохранения Самарской области

• Самарский государственный медицинский университет

• Самарская областная ассоциация врачей

Междисциплинарная конференция с международным участием входит в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Самарской области на 2016 г. и будет аккредитована в системе непрерывного профессионального развития медицинских работников.

В программу конференции включены значимые для педиатров, аллергологов-иммунологов и врачей смежных специальностей вопросы, касающиеся диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний и иммунопатологических состояний у детей. Для участия в конференции приглашаются врачи Самарской области, Ульяновской области, Саратовской области, Пензенской области, Оренбургской области, Татарстана, Башкортостана.

Основные направления работы конференции:

1. Формирование и развитие иммунной системы ребенка: генетические и эпигенетические механизмы. Роль рационального питания, различных иммунонутриентов в профилаткике нарушений функционирования иммунной системы ребенка.

2. Иммунопатологические состояния в педиатрии: иммунодефициты, неопластические, аутоиммунные заболевания. Проблема «часто болеющих детей».

3. Диагностика, лечение и профилактика аллергических заболеваний у детей с позиций доказательной медицины.

4. Инфекция и аллергия: сложные взаимоотношения.

5. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация здоровых и больных детей.

6. Нарушения иммунного ответа в раннем возрасте и риск последующего развития хронических неинфекционных заболеваний (сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания).

7. Вопросы взаимодействия педиатров, аллергологов-иммунологов и врачей других специальностей (инфекционисты, оториноларингологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, дерматологи, стоматологи).

Заявки на выступление направлять ответственному секретарю конференции к.м.н. Мигачевой Наталье Борисовне

Заявки принимаются до 01 апреля 2016 года на e-mail: nbmigacheva@gmail.com

Место проведения: Самара, Отель «Ренессанс» ул. Ново-Садовая 162Б

Организационные вопросы: ООО «Майс-партнер», Репина Анна Юрьевна Тел./факс +7 (846) 273 36 10, e-mail: anna.repina@ micepartner.ru