VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС АДАИР

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА АДАИР

22-23 ноября 2019 года по адресу:

г. Москва пл. Европы 2, отель «Рэдиссон Славянская»

Открыта подача тезисов! (см. ссылка)

Мероприятия АДАИР – это удобная площадка для обмена опытом врачей педиатров, аллергологов-иммунологов, неонатологов, дерматовенерологов, оториноларингологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, диетологов, инфекционистов и врачей общей практики.

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России с 2001 года усилиями специалистов сохраняет интерес к детской аллергологии у широкого круга педиатров. Ежегодные мероприятия АДАИР проходят неизменно очень активно при участии большого числа заинтересованных специалистов.

На конференции планируется обсуждение последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике аллергических заболеваний.

Научная программа мероприятия будет подана на аккредитацию в Координационный Совет НМФО.

Председатели научного комитета:

И.И. Балаболкин

Т.П. Маркова

Ю.С. Смолкин

Н.И. Ильина

Информационные партнеры мероприятия: