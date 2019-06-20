VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС АДАИР

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА АДАИР
22-23 ноября 2019 года по адресу:
г. Москва пл. Европы 2, отель «Рэдиссон Славянская»
Открыта подача тезисов! (см. ссылка)
Мероприятия АДАИР – это удобная площадка для обмена опытом врачей педиатров, аллергологов-иммунологов, неонатологов, дерматовенерологов, оториноларингологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, диетологов, инфекционистов и врачей общей практики.
Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России с 2001 года усилиями специалистов сохраняет интерес к детской аллергологии у широкого круга педиатров. Ежегодные мероприятия АДАИР проходят неизменно очень активно при участии большого числа заинтересованных специалистов.
На конференции планируется обсуждение последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике аллергических заболеваний.
Научная программа мероприятия будет подана на аккредитацию в Координационный Совет НМФО.
Председатели научного комитета:
И.И. Балаболкин
Т.П. Маркова
Ю.С. Смолкин
Н.И. Ильина
Информационные партнеры мероприятия: