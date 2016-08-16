V Конференция по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России приглашает

• педиатров и аллергологов иммунологов,

• детских дерматологов,

• детских пульмонологов,

• детских отоларингологов,

• а также всех специалистов, работающих в смежных областях

принять участие в работе V Конференции по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей, которая состоится 18 — 19 ноября 2015 года в Москве, Holiday INN в Сокольниках, ул. Русаковская 24.

В рамках Конференции состоится традиционная выставка компаний – производителей и дистрибьюторов фармакологических препаратов, лечебного и диагностического оборудования, и продуктов лечебного питания.

Оргкомитет Конференции

E-mail: adair@adair.ru

Тел.: (495) 518-31-09

Web-site: http://www.adair.ru

Адрес для корреспонденции: Москва, 117513, ул. Островитянова, д. 6, «НККЦ Аллергологии и Иммунологии».