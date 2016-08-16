V Конференция по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

16.08.2016 - Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России - Мероприятия | 1 Комментарий

Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России приглашает

• педиатров и аллергологов иммунологов,
• детских дерматологов,
• детских пульмонологов,
• детских отоларингологов,
• а также всех специалистов, работающих в смежных областях

принять участие в работе V Конференции по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей, которая состоится 18 — 19 ноября 2015 года в Москве, Holiday INN в Сокольниках, ул. Русаковская 24.

В рамках Конференции состоится традиционная выставка компаний – производителей и дистрибьюторов фармакологических препаратов, лечебного и диагностического оборудования, и продуктов лечебного питания.

Оргкомитет Конференции

E-mail: adair@adair.ru

Тел.: (495) 518-31-09

Web-site: http://www.adair.ru

Адрес для корреспонденции: Москва, 117513, ул. Островитянова, д. 6, «НККЦ Аллергологии и Иммунологии».

 

 

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Один комментарий на: V Конференция по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

  1. Евгения:
    09.09.2016 в 04:58

    Более 50 выступлений в центральной печати, радио и телевидении по вопросам аллергологии и иммунологии, организация конференций для родителей детей, страдающих аллергией, статьи и интервью в популярных журналах для родителей.

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