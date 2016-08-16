V Конференция по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей

Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России приглашает
• педиатров и аллергологов иммунологов,
• детских дерматологов,
• детских пульмонологов,
• детских отоларингологов,
• а также всех специалистов, работающих в смежных областях
принять участие в работе V Конференции по детской аллергологии и иммунологии для практикующих врачей, которая состоится 18 — 19 ноября 2015 года в Москве, Holiday INN в Сокольниках, ул. Русаковская 24.
В рамках Конференции состоится традиционная выставка компаний – производителей и дистрибьюторов фармакологических препаратов, лечебного и диагностического оборудования, и продуктов лечебного питания.
Оргкомитет Конференции
E-mail: adair@adair.ru
Тел.: (495) 518-31-09
Web-site: http://www.adair.ru
Адрес для корреспонденции: Москва, 117513, ул. Островитянова, д. 6, «НККЦ Аллергологии и Иммунологии».
Метки: Конференция
Более 50 выступлений в центральной печати, радио и телевидении по вопросам аллергологии и иммунологии, организация конференций для родителей детей, страдающих аллергией, статьи и интервью в популярных журналах для родителей.