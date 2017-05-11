- - Без рубрики, Мероприятия, Педиатр | Комментарии к записи VI Конгресс АДАИР отключены

Очередной, VI Конгресс АДАИР состоится в ноябре 2017 года. Следите за новостями на нашем сайте!

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России с 2001 года усилиями специалистов сохраняет интерес к детской аллергологии у широкого круга педиатров. Ежегодные мероприятия АДАИР проходят неизменно очень активно при участии большого числа заинтересованных специалистов.

Прошлый Конгресс проводился в 2015 году и был посвящен теме «Инновационные позиции в диагностике и терапии аллергических болезней детского возраста». Помимо докладов, симпозиумов и мастер-классов, на Конгрессе традиционно имеется возможность получения государственного удостоверения о прохождении цикла повышения квалификации.