VI Конгресс АДАИР

11.05.2017 - Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России - Без рубрики, Мероприятия, Педиатр | Комментарии к записи VI Конгресс АДАИР отключены

Очередной, VI Конгресс АДАИР состоится в ноябре 2017 года. Следите за новостями на нашем сайте!

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России с 2001 года усилиями специалистов сохраняет интерес к детской аллергологии у широкого круга педиатров. Ежегодные мероприятия АДАИР проходят неизменно очень активно при участии большого числа заинтересованных специалистов.

Прошлый Конгресс проводился в 2015 году и был посвящен теме «Инновационные позиции в диагностике и терапии аллергических болезней детского возраста».  Помимо докладов, симпозиумов и мастер-классов, на Конгрессе традиционно имеется возможность получения государственного удостоверения о прохождении цикла повышения квалификации.

 

Метки: >

Обсуждение закрыто.

Яндекс.Метрика