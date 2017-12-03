- - Мероприятия | Комментарии к записи VI Конгресс аллергологов и иммунологов завершил свою работу отключены

Уважаемые участники VI Конгресса АДАИР!

Доводим до Вашего сведения, что получен номер сертификата НМО. Сертификаты НМО (12 баллов) будут разосланы почтой зарегистрированным участникам VI Конгресса АДАИР до нового года по указанному ими адресу.

С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет

Конгресс посетили несколько сотен специалистов аллергологов-иммунологов и врачей смежных специальностей. Гости Конгресса приезжали из многих городов России и ближнего зарубежья.

Актуальные темы, поднятые на Конгрессе, вызывали неизменный интерес слушателей. Подводим итоги, систематизируем полученную информацию.

Отчет о проведенном мероприятии и фотографии будут позже, следите за новостями на сайте.

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