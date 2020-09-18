Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас пройти обучение в Школе «Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний» с получением удостоверения государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации (72 часа). Цикл очно-заочный, заочная часть начнется раньше, 30.11-12.12.2020г., мы присылаем задания для выполнения по электронной почте. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства в рамках VIII Всероссийского конгресса АДАИР – 11-12 декабря 2020 года.

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей . Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца (72 часа) для граждан Российской Федерации – 5000 рублей; для жителей стран СНГ (кроме жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии) – 8000 рублей. Оплата обучения может быть произведена на месте, либо заранее (образцы платежных документов размещены в материалах для скачивания). Для заключения договора на обучение с физическим лицом (нужна копия паспорта), бланки договора будут на конгрессе. Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.

Заявка для обучения (скачать)

Для зачисления на Школу заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru. Вы получите тестовое задание (очно-заочный цикл), ответы на которое нужно будет выслать по электронной почте. По всем вопросам обращайтесь на указанную электронную почту.