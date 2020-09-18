Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС Мероприятия
Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас пройти обучение в Школе «Новые направления в диагностике и лечении иммунозависимых и аллергических заболеваний» с получением удостоверения государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации (72 часа). Цикл очно-заочный, заочная часть начнется раньше, 30.11-12.12.2020г., мы присылаем задания для выполнения по электронной почте. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства в рамках VIII Всероссийского конгресса АДАИР – 11-12 декабря 2020 года.

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей. Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца (72 часа) для граждан Российской Федерации – 5000 рублей; для жителей стран СНГ (кроме жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии) – 8000 рублей. Оплата обучения может быть произведена на месте, либо заранее (образцы платежных документов размещены в материалах для скачивания).   Для заключения договора на обучение с физическим лицом (нужна копия паспорта), бланки договора будут на конгрессе. Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.

Заявка для обучения (скачать)

Квитанция для оплаты (скачать)

 

 

Для зачисления на Школу заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru. Вы получите тестовое задание (очно-заочный цикл), ответы на которое нужно будет выслать по электронной почте. По всем вопросам обращайтесь на указанную электронную почту.

 

Краткосрочное повышение квалификации «Молекулярная аллергодиагностика» (24 часа), для биологов и врачей всех специальностей стоимость обучения 3000 руб. Подробнее

 

С 07.12 по 12.12.20г. проводится дистанционный цикл НМО «Вакцинация и профилактика респираторных инфекций. COVID 19» (36 часов). Желающим пройти обучение нужно зарегистрироваться на сайте НМО, распечатать заявку и связаться с кафедрой (logot12@list.ru). Стоимость обучения 3000 руб. (сотрудники ФМБА России – обучение на бюджете).

 

Желающие могут записаться на очный цикл НМО «Иммунозависимые и аллергические заболевания» (36 часов) 16-21.11.20г. Необходимо связаться с кафедрой, зарегистрироваться на портале непрерывного медицинского образования НМО, зайти в личный кабинет и получить заявку на обучение. Посещение занятий по договоренности. Стоимость 5000 руб.

 

Желающие продлить сертификат аллерголога-иммунолога в ноябре, имеющие сертификат по аллергологии и иммунологии могут сделать это на сертификационном цикле «Аллергология и иммунология» с 26.10 по 23.11.20г., стоимость 19 000 руб. Записаться нужно заранее, необходимые документы будут указаны в путевке, посещение занятий по договоренности, обязательно нужно сдать экзамен (тесты на компьютере дистанционно, дата экзамена будет известна позднее).

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