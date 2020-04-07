Уважаемые члены Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.

Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан из-за распространения вируса COVID-19 в Российской Федерации, в настоящее время все почтовые отделения закрыты.

В связи с этим правление АДАИР уведомляет Вас, что рассылка журнала «Аллергология и Иммунология в педиатрии» №1 за 2020 год временно откладывается.

Журнал доступен на новом сайте журнала: journal.adair.ru

С полнотекстовой версией свежего номера вы можете ознакомиться на сайте электронной библиотеки КИБЕРЛЕНИНКА

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С уважением Организационный комитет АДАИР