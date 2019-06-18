Открыта подача тезисов и предварительная регистрация на VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС АДАИР

Требования к оформлению тезисов:
Содержание:
а) название;
б) Соавторы (не более 3-х авторов), название учреждения, город;
в) текст.
Объем – не более 1 700 печатных знаков.
Не допускается включение таблиц и рисунков, использование жирного шрифта.
Принимаются публикации только переданные через страницу Конгресса сайта adair.ru
Тезисы для публикации в материалах Конгресса принимаются до 30 сентября 2019 года.
Публикация тезисов, отправленных с 15 июля до 15 сентября 2019 года не оплачивается; с 15 сентября до 15 октября 2019 года – 500 рублей; с 15 до 31 октября 2019 года – 800 рублей.