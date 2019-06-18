Открыта подача тезисов и предварительная регистрация на VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС АДАИР

Требования к оформлению тезисов:

Содержание:

а) название;

б) Соавторы (не более 3-х авторов), название учреждения, город;

в) текст.

Объем – не более 1 700 печатных знаков.

Не допускается включение таблиц и рисунков, использование жирного шрифта.

Принимаются публикации только переданные через страницу Конгресса сайта adair.ru

Тезисы для публикации в материалах Конгресса принимаются до 30 сентября 2019 года.

Публикация тезисов, отправленных с 15 июля до 15 сентября 2019 года не оплачивается; с 15 сентября до 15 октября 2019 года – 500 рублей; с 15 до 31 октября 2019 года – 800 рублей.

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