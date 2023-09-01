Конференция «Междисциплинарные вопросы внутренней медицины: аллергия и мультиморбидность»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в конференции «Междисциплинарные вопросы внутренней медицины: аллергия и мультиморбидность».

Дата проведения: 23 сентября 2023

Формат: гибридный

Офлайн-встреча состоится в Москве по адресу: Спартаковский пер., дом 2, строение 1, подъезд 7, пространство «Весна».

Онлайн-трансляция – на портале «Вестник аллерголога-иммунолога». Участие бесплатное. Обязательна регистрация.

Научные организаторы конференции

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (РМАНПО);

Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических Иммунологов (РААКИ);

технический организатор – издательство «Фармарус Принт Медиа».

О мероприятии

Мероприятие подано на аккредитацию в Совет НМО.

Актуальность конференции обусловлена глобальной проблемой аллергических заболеваний. Во всем мире наблюдается рост их распространенности, увеличение тяжести течения, присоединение осложнений и сопутствующих заболеваний. Эта сложная ситуация требует расширения обучающих программ и проведения междисциплинарных мероприятий для медицинских специалистов.

Формат междисциплинарных симпозиумов с освещением вопросов практической аллергологии и иммунологии с участием экспертов разных специальностей – это уникальная возможность не только посмотреть на аллергические заболевания под другим углом, но и объединить знания и последние достижения в этой области, создав основу обучающих программ для широкого круга врачей.

На Конференции особое внимание будет уделено клиническим рекомендациям в лечении аллергических заболеваний. Таким специалистам как: гастроэнтеролог, терапевт, отоларинголог, педиатр важно знать основные принципы и рекомендации, которые помогут верно определить тактику лечения и не упустить самое главное для пациента – время.

Ключевые темы Конференции:

Междисциплинарность клинических рекомендаций: от создания до внедрения;

Атопический марш, междисциплинарное взаимодействие от атопического дерматита до астмы;

Т2 ассоциированные заболевания: от атопического дерматита до эозинофильного эзофагита;

Роль антигистаминных препаратов с детства до старости;

АСИТ – что нового?;

Алгоритм наружной терапии и ухода за кожей больных с атопическим дерматитом;

Крапивница: клинические рекомендации – к исполнению!

В рамках конференции будут представлены доклады и лекции ведущих экспертов с большим практическим опытом – аллергологов-иммунологов, педиатров, оториноларингологов, пульмонологов, дерматологов, гастроэнтерологов и других. Материалы будут содержать новую и актуальную информацию по проблемам, реальные клинические случаи из практики с освещением современных методов терапии, рассматривать коморбидные состояния. В рамках запланированных мероприятий предусмотрено проведение междисциплинарных консилиумов, интерактивных семинаров в форме диалога, открытого микрофона, где каждый специалист сможет обсудить с лидером мнений интересующие вопросы.

Конференция предназначена для аллергологов-иммунологов, педиатров, пульмонологов, оториноларингологов, дерматовенерологов, гастроэнтерологов и врачей общей практики.

Лекторский состав, схема регистрации и другая информация представлена на официальной странице Конференции.

Регистрация

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно на официальной странице мероприятия.

Ждем вас на этой полезной и интересной встрече!