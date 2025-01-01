Партнёрство с фондом «ВБлагодарность»

«Мы – медики – всегда приходим на помощь другим, но иногда помощь нужна нам самим, ведь с нами тоже случаются болезни, трагедии, несчастные случаи.»

Спешим познакомить вас с нашим новом партнёром – фондом «ВБлагодарность». Это специализированный благотворительный фонд, созданный специально для помощи медикам.

Основные направления работы фонда:

✔️Адресная помощь медикам и членам их семей, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся в дорогостоящем лечении или реабилитации, а также пострадавшим в результате несчастных случаев, ДТП, пожаров и других ЧС.

✔️Помощь медицинским организациям с закупкой расходных материалов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, с проведением ремонтных работ и т. д.

✔️Программа «Забота о медиках». Системная помощь в профилактике и борьбе с профессиональным выгоранием среди медработников.

🆘Если вы или ваши родственники – медицинские работники и вам нужна помощь, вы можете стать подопечным фонда. Сразу сохраняйте контакты, чтобы не потерять:

🌐Сайт фонда: vblagodarnost.ru

📲Телеграм-канал фонда: t.me/fondvblagodarnost

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