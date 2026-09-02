Профессиональная переподготовка педиатров в аллергологов-иммунологов (осень-зима 2026)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас пройти профессиональную переподготовку «Аллергология и иммунология» (576 часов) для врачей-педиатров на кафедре иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

Мы готовим врачей аллергологов-иммунологов педиатров, начиная с 1995г. Клиническая база кафедры – ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России. Ведущие специалисты в области аллергологии и иммунологии будут читать лекции и проводить практические занятия. Вас ждет общение друг с другом, с лекторами, обсуждение актуальных вопросов лечения пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, иммунодефицитами, атопическим дерматитом, часто болеющих детей, новых иммунотерапевтических препаратов.

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.

Эл. почта logot12@list.ru

Тел. 8(926)539-97-49