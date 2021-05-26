Симпозиум «СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 2021»

Дорогие коллеги,

приглашаем Вас принять участие в 11 онлайн Симпозиуме «СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 2021» (eSOSA 2021), который будет проходить 4 и 11 июня 2021 года c 16:00 по Московскому времени.

Международный научный комитет (ISC) во главе с Prof. Stephen Durham разработал увлекательную и амбициозную программу, включающую сессии по наиболее актуальным проблемам в области специфической аллергии и лечения анафилаксии.

35 спикеров из Европы, Канады и США обсудят вопросы:

— аллергенспецифической иммунотерапии пищевых и инсектных аллергий;

— обзор последних механизмов развития анафилактических реакций и формирования бронхиальной астмы;

— особый акцент будет сделан на педиатрическом сегменте.

Участие бесплатное.

Трансляция будет осуществляться на английском языке.

Для того, чтобы принять участие в симпозиуме необходимо заранее зарегистрироваться, пройдя по ссылке: https://econnext.6connex.com/event/VE1/register

Если у Вас возникли трудности с регистрацией, напишите нам в WhatsApp или Viber +7 901 755 80 35 и наши сотрудники Вам обязательно помогут.

По Вашему запросу готовы прислать:

— Видео — приглашение Prof. Stephen Durham

— Видео — приглашение компании АЛК

— Программу симпозиума на русском и английском языках

— Инструкцию по регистрации на симпозиум

До встречи на симпозиуме!