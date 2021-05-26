Симпозиум «СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 2021»

Дорогие коллеги,
приглашаем Вас принять участие в 11 онлайн Симпозиуме «СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 2021» (eSOSA 2021), который будет проходить 4 и 11 июня 2021 года c 16:00 по Московскому времени.
Международный научный комитет (ISC) во главе с Prof. Stephen Durham разработал увлекательную и амбициозную программу, включающую сессии по наиболее актуальным проблемам в области специфической аллергии и лечения анафилаксии.
35 спикеров из Европы, Канады и США обсудят вопросы:
— аллергенспецифической иммунотерапии пищевых и инсектных аллергий;
— обзор последних механизмов развития анафилактических реакций и формирования бронхиальной астмы;
— особый акцент будет сделан на педиатрическом сегменте.
Участие бесплатное.
Трансляция будет осуществляться на английском языке.
Для того, чтобы принять участие в симпозиуме необходимо заранее зарегистрироваться, пройдя по ссылке: https://econnext.6connex.com/event/VE1/register
Если у Вас возникли трудности с регистрацией, напишите нам в WhatsApp или Viber +7 901 755 80 35 и наши сотрудники Вам обязательно помогут.
По Вашему запросу готовы прислать:
— Видео — приглашение Prof. Stephen Durham
— Видео — приглашение компании АЛК
— Программу симпозиума на русском и английском языках
— Инструкцию по регистрации на симпозиум
До встречи на симпозиуме!