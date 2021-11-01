Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас пройти обучение на цикле «Вакцинация и профилактика респираторных инфекций. COVID19», с получением удостоверения НМО (36 часов). Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в рамках IX Всероссийского Конгресса АДАИР. Цикл дистанционный, начнется с 06.12.2021г., на конгрессе АДАИР будет наш симпозиум по COVID19.
Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей.
Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (36 часов):
- для граждан Российской Федерации – 4000 рублей;
- для жителей стран СНГ (кроме жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии) – 6400 рублей.
Оплата обучения должна быть произведена заранее, цикл НМО будет с 06 по 12.12.21г.
Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:
- Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru (скачать заявку)
- На сайте Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, скачать и заполнить заявку от физического лица1, или учреждения2 (скачать необходимый бланк можно пройдя по ссылке)
1 — если оплачивать будете Вы
2 — если оплачивать будет организация, нужно гарантийное письмо. Заполните анкету и отошлите ее в ректорат. Вам пришлют договор и квитанцию или счет для оплаты. Мы пойдем Вам навстречу и поможем.
Для заключения договора на обучение свяжитесь с контрактным отделом, тел. 8(495)601-90-31
Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.
По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.
Эл. почта logot12@list.ru
Тел. 8(926)539-97-49