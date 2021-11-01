Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас пройти обучение на цикле «Вакцинация и профилактика респираторных инфекций. COVID19», с получением удостоверения НМО (36 часов). Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в рамках IX Всероссийского Конгресса АДАИР. Цикл дистанционный, начнется с 06.12.2021г., на конгрессе АДАИР будет наш симпозиум по COVID19.

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей .

Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (36 часов):

для граждан Российской Федерации – 4000 рублей;

для жителей стран СНГ (кроме жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии) – 6400 рублей.

Оплата обучения должна быть произведена заранее, цикл НМО будет с 06 по 12.12.21г.

Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:

Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru скачать заявку

На сайте Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, скачать и заполнить заявку от физического лица1, или учреждения2 (скачать необходимый бланк можно пройдя по ссылке

1 — если оплачивать будете Вы

2 — если оплачивать будет организация, нужно гарантийное письмо. Заполните анкету и отошлите ее в ректорат. Вам пришлют договор и квитанцию или счет для оплаты. Мы пойдем Вам навстречу и поможем.

Для заключения договора на обучение свяжитесь с контрактным отделом, тел. 8(495)601-90-31

Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.

Эл. почта logot12@list.ru

Тел. 8(926)539-97-49