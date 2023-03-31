«Анафилактический шок и анафилаксия. Дифференциальный диагноз», май 2023

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас в рамках V Санкт-Петербургской конференции пройти обучение на школе:

«Анафилактический шок и анафилаксия. Дифференциальный диагноз»

Школа с получением удостоверения НМО (36 часов) . Цикл дистанционный, будет проходить с 26.05.23г. по 01.06.23г. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

Участи в школе и стоимость обучения:

Участие в Школе предусмотрено для врачей всех специальностей .

Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (36 часов) для первых 20 зарегистрировавшихся — БЕСПЛАТНО!

Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:

Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru скачать заявку )

) На сайте Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, скачать и заполнить заявку от физического лица1, или учреждения2 (скачать необходимый бланк можно пройдя по ссылке

1 — если оплачивать будете Вы

2 — если оплачивать будет организация, нужно гарантийное письмо. Заполните анкету и отошлите ее в ректорат. Вам пришлют договор и квитанцию или счет для оплаты. Мы пойдем Вам навстречу и поможем.

Для заключения договора на обучение свяжитесь с контрактным отделом, тел. 8(495)601-90-31

Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.

Эл. почта logot12@list.ru

Тел. 8(926)539-97-49