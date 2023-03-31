«Анафилактический шок и анафилаксия. Дифференциальный диагноз», май 2023

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас в рамках V Санкт-Петербургской конференции пройти обучение на школе:
«Анафилактический шок и анафилаксия. Дифференциальный диагноз»
Школа с получением удостоверения НМО (36 часов) . Цикл дистанционный, будет проходить с 26.05.23г. по 01.06.23г. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
Участи в школе и стоимость обучения:
Участие в Школе предусмотрено для врачей всех специальностей.
Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (36 часов) для первых 20 зарегистрировавшихся — БЕСПЛАТНО!
Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:
- Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru (скачать заявку)
- На сайте Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, скачать и заполнить заявку от физического лица1, или учреждения2 (скачать необходимый бланк можно пройдя по ссылке)
1 — если оплачивать будете Вы
2 — если оплачивать будет организация, нужно гарантийное письмо. Заполните анкету и отошлите ее в ректорат. Вам пришлют договор и квитанцию или счет для оплаты. Мы пойдем Вам навстречу и поможем.
Для заключения договора на обучение свяжитесь с контрактным отделом, тел. 8(495)601-90-31
Для заключения договора с организацией (необходимо гарантийное письмо с реквизитами), пожалуйста, известите об этом заранее.
По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.
Эл. почта logot12@list.ru
Тел. 8(926)539-97-49