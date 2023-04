Влияние сезона рождения на аллергический ринит и кедровый поллиноз с учетом воздействия аллергена и витамина D

Взаимосвязь между временем года рождения, сенсибилизацией к аллергенам и аллергическим ринитом достаточно противоречива. Исследования, в которых одновременно учитывались бы воздействие витамина D и воздействие аллергена, отсутствуют. Это наблюдение было направлено на определение связи между сезоном рождения, сенсибилизацией клещами домашней пыли (HDM) и пыльцой японского кедра (JCP) и аллергическим ринитом и поллинозом, принимая во внимание уровни витамина D и влияние самих аллергенов.

В исследовании приняли участие 4323 участника. Для анализа связи между сезоном рождения и сенсибилизацией к JCP или HDM (по уровню специфического иммуноглобулина E) в возрасте 2 лет и аллергическим ринитом или поллинозом в возрасте 3 лет использовалась модель логистической регрессии. Учитывали воздействие HDM или JCP и уровни витамина D у этих детей.

Дети, рожденные весной или летом, были более склонны к поллинозу, чем те, кто родился зимой (скорректированное отношение шансов [aOR]: 2,08, 95% доверительный интервал [CI]: 1,13–3,82 для весны; aOR: 1,89, 95% CI: 1,03–3,47 для лета). Участники, родившиеся летом, чаще имели сенсибилизацию к HDM, чем те, кто родился зимой (Der p 1, aOR: 1,53, 95% ДИ: 1,10–2,15; Der f 1, aOR: 1,44, 95% ДИ: 1,03–2,01). Воздействие JCP и HDM ассоциировалось с поллинозом и сенсибилизацией HDM соответственно.

Весенние и летние роды ассоциированы с развитием поллиноза, а летние роды были связаны с сенсибилизацией к HDM, даже с учетом воздействия витамина D и аллергена. Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования механизмов, отличных от витамина D и воздействия аллергенов.

