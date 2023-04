Раннее введение пищевых продуктов и эмолиентов в профилактике пищевой аллергии у детей раннего возраста (PreventADALL): факторное, многоцентровое, кластерное рандомизированное исследование

Перспективной представляется первичная профилактика пищевой аллергии путем раннего введения аллергенных продуктов. В данном исследовании определяли, влияние раннего введения пищи и регулярного применения смягчающих кожу средств у младенцев из общей популяции на риск развития пищевой аллергии.

Это факториальное кластерно-рандомизированное исследование 2 × 2 было проведено в Университетской больнице Осло и Больничном фонде Остфолд, Осло, Норвегия, и Каролинской университетской больнице, Стокгольм, Швеция. Для участия в исследования были включены новорожденные от женщин, проходивших планово антенатально стандартное 18-недельное ультразвуковое исследование. При рождении сформированы следующие группы: (1) группа без вмешательства; (2) группа воздействия на кожу (смягчающие средства для кожи, добавки для ванн и крем для лица; в возрасте от 2 недель до <9 месяцев, оба препарата не реже четырех раз в неделю); (3) группа пищевого вмешательства (ранний прикорм арахисом, коровьим молоком, пшеницей и яйцом с 3-месячного возраста); или (4) комбинированная группа вмешательства (кожное и пищевое вмешательство). Исследовательский персонал, проводивший клиническую оценку, был заслеплен.

Первичной конечной точкой была аллергия на любую интервенционную пищу в возрасте 36 месяцев. Регистрационный номер исследования ClinicalTrials.gov, NCT02449850.

В исследование вошли 2697 женщин с 2701 беременностью, из которых 2397 новорожденных были включены за период с 14 апреля 2015 года по 11 апреля 2017 года. Из этих младенцев 597 были случайным образом распределены в группу без вмешательства, 575 — в группу воздействия на кожу, 642 — в группу вмешательства с питанием и 583 — в группу комбинированного вмешательства.

Пищевая аллергия диагностирована у 44 детей; 14 (2,3 %) из 596 младенцев в группе без вмешательства, 17 (3,0 %) из 574 младенцев в группе с кожным вмешательством, шесть (0,9 %) из 641 младенца в группе с пищевым вмешательством и семь (1,2%) из 583 детей в группе комбинированного вмешательства. Аллергия на арахис была диагностирована у 32 детей, аллергия на яйца — у 12 детей, аллергия на молоко — у 4 детей. Ни у кого не было аллергии на пшеницу. Распространенность пищевой аллергии была снижена в группе, получавшей пищевые аллергены, по сравнению с группой, не получавшей пищевые аллергены (разница рисков –1,6% [95% ДИ от –2,7 до –0,5]; отношение шансов [ОШ] 0,4 [ 95% ДИ от 0,2 до 0,8]), но не по сравнению с группой кожных вмешательств (0,4% [95% ДИ от –0,6 до 1,5%]; ОШ 1,3 [0,7 до 2·3]), без значительного эффекта взаимодействия (p=1·0). Предотвращение пищевой аллергии у одного ребенка потребовало раннего контакта с аллергенными продуктами у 63 детей. Серьезных нежелательных явлений не наблюдалось.

Воздействие аллергенных пищевых продуктов с 3-месячного возраста снижало пищевую аллергию в 36 месяцев в общей популяции. Данное исследование демонстрирует, что раннее введение аллергенных продуктов является безопасной и эффективной стратегией предотвращения пищевой аллергии.

