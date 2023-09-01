IX региональная научно-практическая конференция

Уважаемые коллеги!
Министерство здравоохранения Нижегородской области приглашает Вас принять участие в IX -ой региональной научно-практической конференции аллергологов и педиатров «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь».
аллергологи, педиатры и врачи общей практики города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и ПФО.
УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬСТОВ БЕСПЛАТНОЕ!
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Основными вопросами научной программы станут:
Дети с поломками иммунитета. Кого, куда, как?
Новый календарь прививок. Это не так просто;
Атопический дерматит. Новые горизонты;
Аллергический ринит;
И снова — уход за кожей!
Когда принимать системные ретиноиды;
Наследственный ангиоотек, расслабляться нельзя;
Новые представления о пищевой аллергии;
А как же без астмы?
Полипрагмазия в детской практике. Как с ней бороться?
Вопросы на актуальную тему
Организаторы
- Министерство здравоохранения Нижегородской области
- ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»
- АНО «Объединение врачей Приволжья»
- НРОО «Врачебная палата»
- Организационный и информационный партнер — компания «Медиаль»
Место проведения
г. Н. Новгород, пр-т Гагарина 27
Конгресс-центр «ОКА», зал «Премьер»
Организационный и информационный партнер — компания «Медиаль»