IX региональная научно-практическая конференция

Уважаемые коллеги!

Министерство здравоохранения Нижегородской области приглашает Вас принять участие в IX -ой региональной научно-практической конференции аллергологов и педиатров «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь».

К участию приглашаются: аллергологи, педиатры и врачи общей практики города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и ПФО.

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬСТОВ БЕСПЛАТНОЕ!

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Основными вопросами научной программы станут:

Дети с поломками иммунитета. Кого, куда, как?

Новый календарь прививок. Это не так просто;

Атопический дерматит. Новые горизонты;

Аллергический ринит;

И снова — уход за кожей!

Когда принимать системные ретиноиды;

Наследственный ангиоотек, расслабляться нельзя;

Новые представления о пищевой аллергии;

А как же без астмы?

Полипрагмазия в детской практике. Как с ней бороться?

Вопросы на актуальную тему

Организаторы

Место проведения

г. Н. Новгород, пр-т Гагарина 27

Конгресс-центр «ОКА», зал «Премьер»

Организационный и информационный партнер — компания «Медиаль»