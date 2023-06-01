Аллергический ринит. Пациентам

Уважаемые друзья,

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России более 20 лет трудится на благо детского здоровья России. В последние годы мы обеспокоены значительным омоложением аллергических заболеваний.

Просим вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся заболеваний носа у вашего ребенка. Аллергический ринит — это важное заболевание, которое самостоятельно снижает качество жизни человека и, одновременно, может трансформироваться с годами в аллергическую бронхиальную астму. Эти риски можно значительно уменьшить, если вовремя диагностировать аллергию, назначить лечения симптомов и провести специфическую иммунотерапию.

После успешного завершения анкеты вы получите результат, который укажет вам на риск наличия у вашего ребенка аллергического ринита (насморка)

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