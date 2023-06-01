Аллергический ринит. Врачам

Уважаемый коллега!

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России проводит анкетирование специалистов, работающих с детьми и встречающих в своей практике пациентов с заложенностью носа и аллергическим ринитом, который наблюдается всё чаще по нашему опыту и данным международных исследований.

Целью анкетирования является выявление региональных особенностей диагностики этого заболевания.

По результатам опроса будет проведен анализ собранной информации с целью создания руководства для своевременной диагностики и терапии аллергического ринита, которое будет полезно специалистам в практической работе и размещено в открытом доступе на сайте Ассоциации.

АДАИР благодарит вас за то, что Вы нашли время ответить на вопросы нашей анкеты, и мы просим Вас пройти опрос до конца. Своими ответами вы помогаете улучшить состояние медицинской помощи в России.

Ссылка на анкету